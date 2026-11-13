Filipe Jaeger vai liderar estratégia e inovação em grupo de ensino em saúde

Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

O Grupo Kefraya, um dos principais ecossistemas de educação em saúde do Brasil, anunciou Filipe Jaeger como seu novo Chief Strategy Officer (CSO). A nomeação representa um novo capítulo na trajetória do executivo mineiro, que, após atuar como Chief Operating Officer (COO), passa a liderar as frentes de inovação, novos negócios e desenvolvimento de soluções educacionais nas áreas de Medicina e Odontologia.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Médico, cirurgião bucomaxilofacial, mestre, doutor e pós-doutor pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), com fellowship em Neurologia pela Harvard Medical School, nos Estados Unidos, Filipe reúne uma combinação rara de competências: a experiência de quem atua na linha de frente da saúde, a profundidade acadêmica de um professor e pesquisador, a visão e a resiliência de um empreendedor e a capacidade estratégica de um executivo. Sua trajetória é marcada não apenas pela produção e transmissão do conhecimento, mas, sobretudo, pela habilidade de transformar ideias inovadoras em soluções educacionais de alto impacto, com reconhecimento nacional e internacional.

Filipe é sócio-fundador da Maxillofacialtips (MFT), que já formou mais de 250 mil alunos de 46 países, do Instituto de Treinamento em Cadáveres de Belo Horizonte (ITC-BH) e de outras iniciativas que vem ganhando destaque na área da saúde, além de autor de quatro best-sellers.

A transição para a nova diretoria ocorre em reconhecimento ao trabalho desenvolvido à frente das operações do grupo e à sua capacidade de idealizar, estruturar e expandir projetos educacionais. A posição foi concebida para potencializar suas competências e direcionar sua atuação à identificação de oportunidades de crescimento e diferenciação estratégica para a companhia.

Entre os projetos que marcaram sua trajetória está o desenvolvimento e a expansão do ITC, instituição que se consolidou como referência em treinamento prático com cadáveres, aproximando a formação acadêmica da realidade clínica e cirúrgica. Mais recentemente, o instituto protagonizou uma parceria inédita com o IDOMED, braço de educação médica da Yduqs, para incorporar treinamentos com cadáveres frescos ao longo dos três ciclos da graduação em Medicina, ampliando o acesso dos estudantes a experiências práticas de alta complexidade.

“Sempre acreditei que inovar na educação em saúde é muito mais do que incorporar novas tecnologias. É transformar a maneira como ensinamos, aprendemos e preparamos profissionais para cuidar de vidas. Desde a criação da MFT e do ITC, minha trajetória tem sido movida por esse propósito. Depois de um período de muito trabalho, aprendizado e entregas como COO, assumir essa nova posição representa um reconhecimento muito especial e, acima de tudo, a oportunidade de ampliar ainda mais esse impacto”, afirma Filipe.

O Grupo Kefraya reúne marcas de destaque na formação de profissionais da saúde, como a Lapidare, especializada em educação e pós-graduação médica; o IOA (Instituto Orofacial das Américas), voltado à graduação e pós-graduação em Odontologia; o ITC, referência em treinamento anatômico e cirúrgico; e a Jovié, com atuação nas áreas de estética e biomedicina.

Com presença em diferentes regiões do país, o grupo vem ampliando sua atuação por meio de novos modelos de ensino, parcerias estratégicas e investimentos em infraestrutura e tecnologia educacional.

Na nova função, Filipe terá como principal missão identificar oportunidades, desenvolver novos negócios e conectar as diferentes marcas do ecossistema na construção de soluções educacionais inovadoras, com potencial de expansão nacional e internacional. Sua atuação também contempla o fortalecimento de parcerias com instituições de ensino, hospitais e empresas do setor da saúde, buscando aproximar a formação profissional das necessidades do mercado e da sociedade.

“O Brasil tem capacidade de desenvolver soluções educacionais de altíssimo nível, com reconhecimento não apenas nacional, mas mundial. Já demonstrei isso com projetos que nasceram de ideias e hoje impactam a formação de milhares de profissionais. Meu desafio agora é transformar essa experiência em novas oportunidades, conectar talentos, instituições e tecnologias e contribuir para que o Grupo Kefraya continue sendo protagonista na transformação da educação em saúde”, destaca.

Para Filipe, a nova posição representa também a oportunidade de concentrar esforços naquilo que sempre esteve no centro de sua trajetória: transformar ideias em projetos concretos, capazes de gerar impacto duradouro.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

“Tenho uma convicção muito clara: a educação transforma vidas, mas a inovação tem o poder de ampliar essa transformação em uma escala extraordinária. É isso que me motiva a continuar construindo, ao lado de pessoas incríveis, soluções que elevem o padrão da formação em saúde no Brasil e possam se tornar referência para o mundo. Sou profundamente grato ao nosso CEO, Felipe Borba, pela confiança, pelo reconhecimento e por acreditar no meu potencial. Estendo essa gratidão aos nossos acionistas, Mohamad Abou Wadi, Chaim Zaher e Crescera Capital, aos colaboradores, parceiros e a toda a nossa rede franqueada. Essa conquista é também resultado do trabalho de muitas pessoas que compartilham o mesmo propósito e acreditam no futuro que estamos construindo juntos”, conclui.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.