Planta e Raiz dá nova vida a clássicos brasileiros no EP "Tranquilize"

Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

Canções que atravessam décadas costumam ganhar novos sentidos quando mudam de intérprete. É desse encontro entre memória afetiva, repertório brasileiro e identidade sonora que nasce “Tranquilize”, novo EP audiovisual do Planta e Raiz, já disponível nas plataformas.

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Com quase três décadas de trajetória e sucessos como “Com Certeza”, “Aquele Lugar”, “De Você Só Quero Amor” e “Oh, Chuva”, a banda paulista revisita seis obras que marcaram diferentes gerações da música brasileira. O trabalho reúne “O Segundo Sol”, eternizada na voz de Cássia Eller e escrita por Nando Reis; “Primeiros Erros”, do Capital Inicial; “Descobridor dos Sete Mares”, de Tim Maia; “Xote dos Milagres”, do Falamansa; “Palco”, de Gilberto Gil; e “Exagerado”, de Cazuza.

Gravado ao vivo em São Paulo no início de 2025, “Tranquilize” não busca reproduzir as versões originais. As faixas recebem novos arranjos e ganham a sonoridade característica do Planta e Raiz, em um projeto que aproxima reggae, MPB, rock nacional, pop e forró.

“Nesse show, que foi registrado em um belo produto audiovisual, fazemos uma das coisas de que mais gostamos: representar grandes artistas da música brasileira e também espalhar canções que tocaram e ainda tocam o coração de todo mundo, inclusive o nosso”, afirma Zeider Pires, vocalista da banda e diretor musical do projeto.

A diversidade do repertório revela influências que acompanham o grupo desde sua formação. Ao revisitar compositores e intérpretes de universos distintos, o Planta e Raiz constrói um trabalho que valoriza a permanência dessas canções na cultura popular, mas também propõe outras formas de escutá-las.

O lançamento acontece após uma fase de reconhecimento para a banda. Em 2025, o grupo lançou o álbum “Flor de Fogo” e conquistou o Prêmio da Música Brasileira na categoria Artista Reggae. Com mais de 160 milhões de streams no Spotify, o Planta e Raiz mantém a conexão com sua base de fãs enquanto expande as possibilidades de seu repertório.

Além das seis faixas presentes no EP, outras canções registradas no show serão lançadas gradualmente no canal oficial da banda no YouTube.

Tracklist — “Tranquilize”

O Segundo Sol Primeiros Erros Descobridor dos Sete Mares Xote dos Milagres Palco Exagerado

Confira:

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