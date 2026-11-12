Dougllas Fernanddo e Mel Recalde vão ao Man Awards durante agenda em SP

Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

O cantor Dougllas Fernanddo esteve entre os convidados da primeira edição brasileira do Man Awards, realizada na noite de terça-feira (10), no Museu de Arte de São Paulo (MASP). Acompanhado de Mel Recalde, sua assessora e responsável pela organização de sua agenda na capital paulista, o artista participou do encontro durante a turnê Conexão PE-SP.

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A noite também foi uma oportunidade de conversar com personalidades de diferentes segmentos. Dougllas teve contato com Rodrigo Faro, Fred Bruno, Tiago Barnabé, Edu Guedes, Roberto Cabrini e Alfredo Soares, nomes que estiveram entre os convidados da premiação.

O Man Awards foi realizado com a proposta de reconhecer profissionais que se destacam em suas áreas de atuação. A primeira edição brasileira reuniu representantes do entretenimento, da comunicação e do empreendedorismo em uma cerimônia no MASP.

A presença no evento integra a programação profissional de Dougllas em São Paulo. O cantor, que é natural de Vitória de Santo Antão, em Pernambuco, cumpre uma série de compromissos na região com o objetivo de ampliar sua circulação no mercado artístico e fortalecer conexões profissionais.

Mel Recalde acompanha essa movimentação e coordena a logística da turnê, organizando os compromissos e os deslocamentos do artista. A agenda inclui passagem pela Rádio Nova Difusora, em Osasco, para participação no programa Sintonizados, além de entrevista no Programa Daniel Steve, em Taboão da Serra, e gravação com o Podcast do Kendi.

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A programação também prevê uma participação no Arena Maya, em Mauá, ao lado de Jeffinho no Sigilo, ex-integrante do Exaltasamba. A apresentação deve incluir momentos musicais em conjunto e produção de conteúdos para as redes sociais.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.