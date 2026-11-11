Uma década de rock e humor: Geriatricus estreia "A Caminho da Cura"

Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

Uma década de história, personagens marcantes, muito rock'n'roll e uma irreverência que conquistou diferentes gerações. Para celebrar seus 10 anos de trajetória, a Banda Geriatricus prepara um novo capítulo de sua carreira com a estreia de “A Caminho da Cura”, espetáculo inédito que chega ao Qualistage, no Rio de Janeiro, no dia 4 de dezembro. A produção apresenta uma nova experiência de palco, reunindo música ao vivo, humor, teatro e uma narrativa que promete surpreender e emocionar o público.

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Conhecida por transformar clássicos do rock em apresentações repletas de personalidade, a banda dá um novo passo em sua história com uma montagem que amplia o universo de seus personagens. O espetáculo preserva a essência que conquistou o público ao longo dos anos, mas chega com novidades nos figurinos, na concepção artística e na interação com a plateia.

A experiência começa antes mesmo da primeira música. Logo na chegada, o público é surpreendido por uma ambientação que remete a uma consulta médica, dando início a uma investigação tão inusitada quanto divertida: afinal, será que Dona Celeste tem cura?

Quem assume essa missão é o Dr. Curiolando, personagem desenvolvido com inteligência artificial que surge nos telões e conduz a plateia por um tratamento de autoajuda nada convencional. Entre reflexões sobre sentimentos, memórias, amizade, coragem e felicidade, o médico propõe uma jornada bem-humorada pelos desafios da vida, até convocar a Banda Geriatricus para colocar em prática o principal tratamento da noite: uma boa dose de rock'n'roll.

Figura central desse universo, Dona Celeste também ganha novidades para a celebração. Com figurino repaginado e a personalidade afiada de sempre, a personagem retorna ao palco ainda mais irreverente. Ao lado de Guto e Leandrim, dá vida a um espetáculo que combina a potência do rock ao vivo com elementos de comédia teatral e stand-up, mostrando que a idade está longe de ser um limite para a diversão.

“Eu sempre digo que a vida pode até dar umas desafinadas, mas a gente não pode parar de tocar. Em ‘A Caminho da Cura’, a música é o nosso remédio, o humor é a nossa terapia e a superação é o que nos faz seguir em frente. Se tem rock, amizade e alegria, já é um bom começo para qualquer tratamento!”, comenta Dona Celeste.

A trilha sonora é outro destaque da produção. O repertório reúne sucessos que atravessaram gerações, como “The Final Countdown”, “With or Without You”, “Balada do Louco” e “Como Nossos Pais”. Entre os momentos especiais estão a interpretação de Dona Celeste para “Stairway to Heaven”, do Led Zeppelin, a energia de “Don't Stop Believin'”, do Journey, e uma versão de “Hotel California”, dos Eagles.

A estreia marca também um momento especial na trajetória da Banda Geriatricus. Ao longo de dez anos, o grupo construiu uma identidade artística própria ao unir música, humor e personagens que desafiam, com irreverência, os estereótipos associados ao envelhecimento. Agora, a nova produção amplia essa proposta, transformando o palco em uma experiência que conecta diferentes gerações por meio de histórias, risadas e grandes clássicos.

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Mais do que um show, “A Caminho da Cura” é um convite para olhar a vida com leveza e celebrar aquilo que realmente importa. Entre lembranças, gargalhadas e solos de guitarra, a Banda Geriatricus mostra que, se existe um caminho para a cura, ele fica muito mais divertido ao som de um bom rock'n'roll.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.