Sugar Kane e Zander transformam amizade de décadas em troca de canções

Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

A história de amizade entre a Sugar Kane e o Zander ganha um novo capítulo em “Sugar Kane vs Zander”, projeto que acaba de ser apresentado com um single duplo. Cada banda revisita uma canção da outra: o Zander recria “Medo”, da Sugar Kane, e o grupo curitibano interpreta “Auto Falantes”, do repertório da banda criada no Rio de Janeiro e hoje sediada em São Paulo.

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O encontro reúne duas formações com trajetórias distintas, mas ligadas pela mesma cena. Formada em Curitiba em 1997, a Sugar Kane é um dos nomes centrais do hardcore brasileiro, com nove discos de estúdio e mais de 25 anos de estrada. O Zander surgiu em 2008, acumula oito álbuns e transita entre emo, punk, hardcore e indie rock.

As versões não se limitam a reproduzir os arranjos originais. As bandas reconstruíram as faixas a partir de suas próprias referências, dando novos sentidos a músicas que carregam momentos importantes de suas discografias. “Medo” pertence ao álbum “Por Nossa Paz” (2001), da Sugar Kane, enquanto “Auto Falantes” integra “Brasa”, estreia do Zander lançada em 2010.

A colaboração também consolida uma convivência que atravessa quase três décadas. Atualmente, Sugar Kane e Zander dividem uma turnê pelo Brasil, acompanhadas pela banda Jonabug, e devem levar as releituras para o palco ao longo dos próximos shows.

Para Capilé, vocalista e guitarrista da Sugar Kane, o lançamento representa a força dessa relação. “Ficou muito legal, muito poderoso ouvir tudo pronto. Chega a arrepiar! O vinil é o símbolo dessa união”, afirma.

O single duplo antecipa um EP de quatro faixas, com duas músicas escolhidas por cada grupo. O trabalho chega em 27 de novembro, também em vinil, pela Deck, e marca a primeira parceria da gravadora com o selo Algohits.



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