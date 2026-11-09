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Marcelo de Assis
Marcelo De Assis
Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

NUNEZ celebra um ano de "KARAVANA" com novo álbum ao vivo

Projeto já disponível nas plataformas revisita as 13 faixas do segundo disco do artista paulistano, com SóCIRO e ANALU entre os convidados

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Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr
09/11/2026 14:11

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NUNEZ celebra um ano de
NUNEZ celebra um ano de "KARAVANA" com novo álbum ao vivo crédito: Gustavo Ergang

Um ano depois de lançar “KARAVANA”, o cantor e compositor paulistano NUNEZ apresenta “KARAVANA Ao Vivo”, novo álbum que leva as 13 faixas do disco para a experiência de palco. Já disponível nas plataformas, o registro reúne banda, DJ, scratches e as participações de SóCIRO e ANALU.

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O projeto não se limita a reproduzir o repertório do álbum de estúdio. Ao transformar as canções em performance coletiva, NUNEZ aproxima ainda mais sua música de uma formação orgânica, atravessada por rap, samba, MPB, reggae e R&B. A proposta reforça uma identidade que combina referências da música urbana contemporânea e das raízes populares brasileiras.

“Para mim, ‘KARAVANA’ foi um disco muito importante. Acredito que precisei evoluir muito durante o processo de construção desse álbum e vi muitas coisas positivas acontecerem após seu lançamento. Celebrar um ano do disco realizando o sonho de ter um projeto ao vivo é uma grande realização pessoal. Sempre tive vontade de ter um show gravado para apresentar ao público”, afirma NUNEZ.

A produção ao vivo é de DIDA, com mixagem de Gabriel Reis, da Head Media. A direção é de Victor Alquezar, da Kolo Midia. Com a presença do DJ e dos scratches em diálogo com a banda, “KARAVANA Ao Vivo” cria uma nova camada de ritmo e dinâmica para o repertório.

Um dos momentos centrais do trabalho é “Pikadilha Madonna”, faixa que ultrapassou 200 mil reproduções somadas nas plataformas digitais na versão original. Já SóCIRO, em “Refrão Chiclete”, e ANALU, em “Cair no Mundo”, retomam suas participações e reforçam a vocação colaborativa do álbum.

Nascido e criado em São Paulo, NUNEZ construiu uma trajetória conectada à boemia, aos encontros e às histórias das ruas. Já colaborou com nomes como Los Brasileros, Jair Oliveira, SóCIRO, Sekeeter Beatz, Olivia Robell e Fernandinho Beatbox. Em 2025, foi finalista do concurso de novos talentos do João Rock e lançou “KARAVANA”, seu segundo álbum.

O artista também é um dos idealizadores da Patifaria Popular, movimento cultural criado em 2023 com Fabra e Dida Sallo. Com mais de 100 mil pessoas alcançadas, o coletivo promove encontros gratuitos na Zona Oeste de São Paulo, reunindo samba, pagode, hip hop, forró, axé e música eletrônica. Em 2026, lançou “Vira-Lata”, parceria com Fabra e Dida Sallo produzida por Los Brasileros e DMAX, que antecipa o álbum de estreia do grupo, “Crônicas de Um Bom Malandro”.


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