NUNEZ celebra um ano de "KARAVANA" com novo álbum ao vivo

Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

Um ano depois de lançar “KARAVANA”, o cantor e compositor paulistano NUNEZ apresenta “KARAVANA Ao Vivo”, novo álbum que leva as 13 faixas do disco para a experiência de palco. Já disponível nas plataformas, o registro reúne banda, DJ, scratches e as participações de SóCIRO e ANALU.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O projeto não se limita a reproduzir o repertório do álbum de estúdio. Ao transformar as canções em performance coletiva, NUNEZ aproxima ainda mais sua música de uma formação orgânica, atravessada por rap, samba, MPB, reggae e R&B. A proposta reforça uma identidade que combina referências da música urbana contemporânea e das raízes populares brasileiras.

“Para mim, ‘KARAVANA’ foi um disco muito importante. Acredito que precisei evoluir muito durante o processo de construção desse álbum e vi muitas coisas positivas acontecerem após seu lançamento. Celebrar um ano do disco realizando o sonho de ter um projeto ao vivo é uma grande realização pessoal. Sempre tive vontade de ter um show gravado para apresentar ao público”, afirma NUNEZ.

A produção ao vivo é de DIDA, com mixagem de Gabriel Reis, da Head Media. A direção é de Victor Alquezar, da Kolo Midia. Com a presença do DJ e dos scratches em diálogo com a banda, “KARAVANA Ao Vivo” cria uma nova camada de ritmo e dinâmica para o repertório.

Um dos momentos centrais do trabalho é “Pikadilha Madonna”, faixa que ultrapassou 200 mil reproduções somadas nas plataformas digitais na versão original. Já SóCIRO, em “Refrão Chiclete”, e ANALU, em “Cair no Mundo”, retomam suas participações e reforçam a vocação colaborativa do álbum.

Nascido e criado em São Paulo, NUNEZ construiu uma trajetória conectada à boemia, aos encontros e às histórias das ruas. Já colaborou com nomes como Los Brasileros, Jair Oliveira, SóCIRO, Sekeeter Beatz, Olivia Robell e Fernandinho Beatbox. Em 2025, foi finalista do concurso de novos talentos do João Rock e lançou “KARAVANA”, seu segundo álbum.

O artista também é um dos idealizadores da Patifaria Popular, movimento cultural criado em 2023 com Fabra e Dida Sallo. Com mais de 100 mil pessoas alcançadas, o coletivo promove encontros gratuitos na Zona Oeste de São Paulo, reunindo samba, pagode, hip hop, forró, axé e música eletrônica. Em 2026, lançou “Vira-Lata”, parceria com Fabra e Dida Sallo produzida por Los Brasileros e DMAX, que antecipa o álbum de estreia do grupo, “Crônicas de Um Bom Malandro”.



Confira:

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.