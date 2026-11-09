Bárbara Grando antecipa álbum de estreia com "Palavras de Prazer"

Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

A cantora paranaense Bárbara Grando acaba de lançar “Palavras de Prazer”, double single em parceria com Kafé. Já disponível nas plataformas em versões de estúdio e ao vivo, a novidade abre uma nova etapa de “AURA RARA”, álbum de estreia da artista.

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Composição de Bárbara, Kafé, Guiggow, Leto e GALE, a faixa foi produzida pela ZUCHINI, equipe que também assina trabalhos com Giana Mello, Budah, Matuê e IZA. Entre o pop eletrônico e uma atmosfera de sensualidade crescente, “Palavras de Prazer” narra um encontro em que a timidez se transforma em desejo, autonomia e presença.

“‘Palavras de Prazer’ foi escrita por mim e pelos meninos em um dia em que eu queria falar sobre um momento quente comigo. É sobre a timidez que vai embora e dá lugar a uma mulher madura, com muito fogo e tesão”, conta Bárbara.

A colaboração com Kafé carrega um significado especial para a cantora. Admiradora de seu trabalho há cerca de uma década, Bárbara chegou a procurá-lo inicialmente para produzir suas músicas. Sem disponibilidade na agenda, Kafé a apresentou à ZUCHINI, que se tornou parceira criativa da artista e passou a assinar seus lançamentos recentes e futuros.

“No meio da criação das músicas, eu falei o quanto queria fazer um feat com o Kafé. Falamos com ele e ele topou entrar nessa. Confesso que está sendo a realização de um sonho lançar um som com um artista que é uma das minhas referências e inspirações há tanto tempo”, afirma.

“Palavras de Prazer” também ganha duas leituras visuais dirigidas por Larissa Queiroz e Caito. A versão de estúdio é acompanhada por um videoclipe com Bárbara e Kafé em cena; a versão ao vivo apresenta uma performance intimista da dupla. As filmagens aconteceram em uma casa-estúdio a céu aberto, em Higienópolis, São Paulo, reunindo equipes de áudio, cenografia, fotografia e dança.

Natural de Marechal Cândido Rondon e criada em Mercedes, no Paraná, Bárbara Grando canta desde os cinco anos, estudou piano a partir dos oito e se formou em Licenciatura em Música. Com 25 músicas autorais lançadas, ela constrói uma carreira que aproxima pop eletrônico, performance, moda, espiritualidade e transformação pessoal.

Em 2026, Bárbara estreou no Lollapalooza Brasil, no Palco Perry’s, ao lado de Bruna Strait, e acumulou mais de 270 publicações editoriais únicas com “TUDO DE NOVO”, “SUPERSTAR” e “EUFORIA”. Depois de “AURA RARA”, ela prepara um novo single e a edição deluxe do álbum, que ampliará o projeto para 14 faixas.



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