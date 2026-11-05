Marília Mendonça lidera ranking de execuções e regravações

Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

O legado criativo deixado por Marília Mendonça mantém presença ativa nas programações musicais e eventos pelo país. Um levantamento do Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição), elaborado na data em que a morte da artista completa cinco anos, em 5 de novembro, reuniu dados sobre as canções de autoria da cantora que alcançaram maior volume de execuções públicas e regravações no Brasil.

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No topo da lista de músicas autorais mais tocadas nos últimos cinco anos, a faixa Até você voltar, criada em parceria com Juliano Tchula, garantiu o primeiro lugar. A sequência reúne Faça ela feliz, escrita ao lado de Maraisa, Juliano Tchula e Danielzão, além de Calma, concebida com Elcio de Carvalho, Daniel Dandom e Fred Willian. Sucessos próprios como Infiel e De quem é a culpa também integram as principais posições.

No quesito regravações, três composições dividem a liderança com 31 registros cada: Até você voltar, Faça ela feliz e O que falta em você sou eu, esta última assinada com Frederico Nunes, Juliano Tchula e Del Vecchio. Na sequência aparecem De quem é a culpa e Infiel, reforçando a procura constante de outros intérpretes por suas criações.

Ao todo, o catálogo administrado na gestão coletiva soma 349 obras musicais e 547 gravações cadastradas em nome da artista. Pelas regras da Lei dos Direitos Autorais (Lei 9.610/98), os rendimentos gerados pelas reproduções públicas no território nacional seguem destinados aos herdeiros legais durante o prazo de 70 anos após o falecimento da autora, aplicando-se também aos seus coautores.

Confira as 10 músicas mais ouvidas de Marília Mendonça nos segmentos de execução pública, segundo o Ecad:

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1 . Até você voltar

2. Faça ela feliz

3. Calma

4. Infiel

5. De quem é a culpa

6. A flor e o beija flor

7. Todo mundo menos você

8. Troca de calçada

9. Esqueci você

10. Presepada

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