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Marcelo de Assis
Marcelo De Assis
Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

Marília Mendonça lidera ranking de execuções e regravações

Dados divulgados pelo Ecad revelam as composições de maior sucesso da artista sertaneja no Brasil

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Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr
05/11/2026 15:22

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Marília Mendonça lidera ranking de execuções e regravações - (crédito: Reprodução / Instagram)
Marília Mendonça lidera ranking de execuções e regravações crédito: Reprodução / Instagram

O legado criativo deixado por Marília Mendonça mantém presença ativa nas programações musicais e eventos pelo país. Um levantamento do Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição), elaborado na data em que a morte da artista completa cinco anos, em 5 de novembro, reuniu dados sobre as canções de autoria da cantora que alcançaram maior volume de execuções públicas e regravações no Brasil.

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No topo da lista de músicas autorais mais tocadas nos últimos cinco anos, a faixa Até você voltar, criada em parceria com Juliano Tchula, garantiu o primeiro lugar. A sequência reúne Faça ela feliz, escrita ao lado de Maraisa, Juliano Tchula e Danielzão, além de Calma, concebida com Elcio de Carvalho, Daniel Dandom e Fred Willian. Sucessos próprios como Infiel e De quem é a culpa também integram as principais posições.

No quesito regravações, três composições dividem a liderança com 31 registros cada: Até você voltar, Faça ela feliz e O que falta em você sou eu, esta última assinada com Frederico Nunes, Juliano Tchula e Del Vecchio. Na sequência aparecem De quem é a culpa e Infiel, reforçando a procura constante de outros intérpretes por suas criações.

Ao todo, o catálogo administrado na gestão coletiva soma 349 obras musicais e 547 gravações cadastradas em nome da artista. Pelas regras da Lei dos Direitos Autorais (Lei 9.610/98), os rendimentos gerados pelas reproduções públicas no território nacional seguem destinados aos herdeiros legais durante o prazo de 70 anos após o falecimento da autora, aplicando-se também aos seus coautores.

Confira as 10 músicas mais ouvidas de Marília Mendonça nos segmentos de execução pública, segundo o Ecad:

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1 . Até você voltar
2. Faça ela feliz
3. Calma
4. Infiel
5. De quem é a culpa
6. A flor e o beija flor
7. Todo mundo menos você
8. Troca de calçada
9. Esqueci você
10. Presepada

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.

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