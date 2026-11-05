BTS dispara 156% no streaming com retorno ao Brasil

Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

A passagem do BTS pelo Brasil gerou um reflexo imediato no consumo digital de suas músicas. Impulsionado por três apresentações com ingressos totalmente esgotados em São Paulo, o grupo sul-coreano de K-pop alcançou uma expressiva alta de 156% em volume de reproduções na plataforma de streaming Deezer. O engajamento expressivo demonstrado pelo público nacional também motivou a curadoria do serviço a reunir os principais êxitos do gênero musical em uma playlist exclusiva.

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A série de concertos fez parte da turnê global do sexto álbum de estúdio do septeto, a BTS WORLD TOUR: ARIRANG, e encerrou uma espera de sete anos sem apresentações presenciais para a comunidade de fãs no país, identificada localmente como B-armys. O reencontro nos palcos paulistanos evidenciou a força contínua da base de admiradores, que converteu a comoção dos eventos presenciais diretamente em audiência nas plataformas digitais.

No palco, os artistas mantiveram momentos frequentes de descontração com a plateia e chegaram a utilizar gírias locais, incluindo a expressão "não estou tankando". O cantor Kim Taehyung, artisticamente conhecido como V, gerou forte reação na arena ao entoar o clássico cântico popular "eu sou brasileiro, com muito orgulho, com muito amor".

Na última noite da agenda, os integrantes completaram a sequência de tributos vestindo camisas da seleção brasileira de futebol e executando passinhos de dança do jamal.

Confira as músicas do BTS mais escutadas pelas fãs brasileiras na Deezer:

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1. My Universe

2. FAKE LOVE

3. Boy With Luv (feat. Halsey)

4. Butter

5. Dynamite

6. Body to Body

7. Hooligan

8. Aliens

9. FYA

10. 2.0

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