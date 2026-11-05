Assine
overlay
Início Marcelo de Assis
Marcelo de Assis
Marcelo De Assis
Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

BTS dispara 156% no streaming com retorno ao Brasil

Série de três shows esgotados em São Paulo marcou o reencontro com os fãs após hiato de sete anos

Publicidade

Mais lidas

Marcelo de Assis
Marcelo de Assis
Colunista
Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr
05/11/2026 15:20

compartilhe

SIGA NO google news
×
BTS dispara 156% no streaming com retorno ao Brasil - (crédito: Big Hit Music)
BTS dispara 156% no streaming com retorno ao Brasil crédito: Big Hit Music

A passagem do BTS pelo Brasil gerou um reflexo imediato no consumo digital de suas músicas. Impulsionado por três apresentações com ingressos totalmente esgotados em São Paulo, o grupo sul-coreano de K-pop alcançou uma expressiva alta de 156% em volume de reproduções na plataforma de streaming Deezer. O engajamento expressivo demonstrado pelo público nacional também motivou a curadoria do serviço a reunir os principais êxitos do gênero musical em uma playlist exclusiva.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A série de concertos fez parte da turnê global do sexto álbum de estúdio do septeto, a BTS WORLD TOUR: ARIRANG, e encerrou uma espera de sete anos sem apresentações presenciais para a comunidade de fãs no país, identificada localmente como B-armys. O reencontro nos palcos paulistanos evidenciou a força contínua da base de admiradores, que converteu a comoção dos eventos presenciais diretamente em audiência nas plataformas digitais.

No palco, os artistas mantiveram momentos frequentes de descontração com a plateia e chegaram a utilizar gírias locais, incluindo a expressão "não estou tankando". O cantor Kim Taehyung, artisticamente conhecido como V, gerou forte reação na arena ao entoar o clássico cântico popular "eu sou brasileiro, com muito orgulho, com muito amor".

Na última noite da agenda, os integrantes completaram a sequência de tributos vestindo camisas da seleção brasileira de futebol e executando passinhos de dança do jamal.

Confira as músicas do BTS mais escutadas pelas fãs brasileiras na Deezer:

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

1. My Universe
2. FAKE LOVE
3. Boy With Luv (feat. Halsey)
4. Butter
5. Dynamite
6. Body to Body
7. Hooligan
8. Aliens
9. FYA
10. 2.0

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.

Tópicos relacionados:

bts streaming

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay