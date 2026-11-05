240 milhões de plays: o verso que faltou em uma música de Elton John

Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

Lançada em 1973 e acumulando mais de 240 milhões de reproduções, a faixa Daniel consolidou-se como um dos grandes sucessos da colaboração entre o cantor Elton John e o letrista Bernie Taupin. Contudo, a versão que se tornou famosa internacionalmente chegou ao público sem a sua estrofe de encerramento original, retirada durante a formatação melódica em estúdio para evitar que a obra ficasse excessivamente longa.

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De acordo com uma reportagem da revista Far Out Magazine, a dinâmica da dupla consistia na entrega das letras por Bernie Taupin para que Elton John concebesse os arranjos ao piano. No dia da criação, após o texto ser entregue, o músico estruturou a melodia rapidamente, permitindo que a banda completasse o registro instrumental em três takes. Durante esse processo de ajuste de tempo, o pianista descartou a parte final da poesia, modificando ligeiramente a clareza temática da obra.

A inspiração central de Bernie Taupin girava em torno do regresso de combatentes da Guerra do Vietnã. No projeto de homenagem Two Rooms, o parceiro de composição detalhou a gênese do conceito:

“A história era sobre um cara que voltou para uma cidadezinha no Texas, depois de retornar da Guerra do Vietnã. Eles o aclamaram quando voltou para casa e o trataram como um herói. Mas ele só queria voltar para casa, para a fazenda, e tentar retomar a vida que tinha antes. Eu queria escrever algo que fosse compreensivo com as pessoas que voltaram para casa.”

A narrativa foi estruturada a partir da perspectiva de um irmão mais jovem, testemunhando a decisão de Daniel de viajar para a Espanha na tentativa de reencontrar a paz longe do assédio dos moradores locais. Sem a estrofe cortada, que explicitava o passado bélico e o trauma enfrentado pelo veterano, a história assumiu contornos mais enigmáticos e subjetivos, aparentando ser apenas uma despedida dolorosa entre dois familiares próximos.

Apesar das teorias geradas em torno do material excluído, o próprio letrista desmistificou o impacto dessa ausência em entrevista:

“Havia toda aquela história sobre o verso que faltava, que todo mundo parecia acreditar que explicava o verdadeiro significado da música. Acho que isso é só uma lenda urbana. Não explicava nada. Claro, foi cortado. Mas isso acontecia o tempo todo com as nossas músicas. Eu costumava escrever demais, e Elton achava necessário editar um pouco. Mas acredite, não dizia nada que o resto da música já não dissesse.” Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Mais tarde, o texto suprimido e a coda final acabaram publicados nos arquivos do portal oficial do pianista, confirmando as referências diretas ao pós-guerra e ao acolhimento espanhol. Mesmo enfrentando relutância inicial da gravadora para a distribuição como single, a canção Daniel superou os impasses executivos, escalou as paradas mundiais e permaneceu entre as faixas mais aclamadas da discografia de Elton John.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.