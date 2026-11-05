Isadora Rolim assume controle da Trending, que passa a se chamar ROW AG

Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

A empresária Isadora Rolim, de 35 anos, assumiu o controle societário da antiga Trending, agência de gestão de talentos que agora passa a se chamar ROW AG. A mudança marca uma nova etapa na trajetória da empresa, que representa nomes como Tati Machado, Bruna Tavares e Mari Gonzalez.

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Com a reestruturação, Isadora passa a ocupar a posição de sócia majoritária e amplia o escopo de atuação da agência. Além do agenciamento e da gestão de carreira, a ROW AG passa a oferecer serviços de relações públicas, gestão de conteúdo, posicionamento estratégico e desenvolvimento de negócios.

A transformação acontece após nove anos de operação sob a marca Trending e reflete mudanças observadas pela empresária no mercado de influência. Durante esse período, Isadora acompanhou a profissionalização do setor e a evolução das demandas de marcas e talentos, que passaram a buscar soluções mais abrangentes do que a intermediação de campanhas publicitárias.

Ao longo de sua trajetória, a executiva assinou projetos com empresas como Nubank, Dove e Lacoste.

A nova identidade também carrega uma referência pessoal à empresária. O nome ROW combina a letra inicial de Rolim com a expressão inglesa Own Way, que significa "o próprio caminho".

A agência integra um conjunto de negócios liderados por Isadora, que também está à frente da POÁ Creative Lab, é sócia da Magic Trip desde 2019 e fundou, em 2025, a NUDE LAB, estúdio de nail design no Rio de Janeiro.

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Em 2026, a empresária iniciou uma pós-graduação em Marketing e Negócios do Mercado de Luxo, área que pretende explorar ao lado dos segmentos de lifestyle e experiências.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.