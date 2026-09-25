Terra Celta lança "Pé na Estrada" com produtor vencedor do Grammy

Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

A banda paranaense Terra Celta lança “Pé na Estrada”, novo single que já está disponível nas plataformas digitais e ganha videoclipe no YouTube. Com 21 anos de carreira e cinco participações no Rock in Rio — entre elas as edições de Lisboa e Las Vegas —, o grupo de Londrina une sua identidade de música celta, folk rock e ritmos brasileiros à produção do norte-americano Eric Silver, responsável pelos álbuns AR e +AR, de Almir Sater e Renato Teixeira, vencedores do Grammy Latino em 2016 e 2018.

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Composta por Elcio Oliveira e Eric Silver, “Pé na Estrada” usa a viagem como imagem para falar de um relacionamento que não se esgota na rotina. A faixa acompanha duas pessoas que, mesmo após anos lado a lado, continuam se descobrindo, avançando e encontrando no outro um parceiro para viver novas experiências.

“Essa música foi inspirada no viver. A vida pede movimento constante e aqueles que o encontram, quando os propósitos se encontram, experimentam um tipo de alegria e liberdade que poucos atingem. É uma espécie de ‘nirvana’ físico, feito de estrada e de momentos vividos com o simples objetivo de viver”, afirma Elcio Oliveira, vocalista do Terra Celta.

A colaboração com Silver amplia o alcance da sonoridade do grupo sem diluir o que o diferencia desde 2005. Compositor, produtor e multi-instrumentista, ele construiu carreira na cena de Nashville, realizou turnês e gravações com Shania Twain, Dolly Parton, Keith Urban, Cyndi Lauper e Victor Wooten e teve canções registradas por Donna Summer, Reba McEntire e Toby Keith.

Entre seus trabalhos mais conhecidos está “Without You”, gravada pelas Dixie Chicks — hoje The Chicks —, que chegou ao topo da Billboard e integrou o álbum Fly, com mais de 10 milhões de cópias vendidas. No Brasil, Silver também colaborou com Titãs, NX Zero, Victor & Leo, Vitor Kley, Rouge, Luiza Possi e Manu Gavassi, além de manter uma parceria de décadas com Almir Sater e Renato Teixeira.

Em “Pé na Estrada”, o produtor assina arranjos, produção musical e edição, além de tocar violão, bandolim e violino. A canção preserva o repertório instrumental que marca o Terra Celta, mas aponta para uma produção contemporânea, dançante e expansiva. Mumford & Sons, The Lumineers, Shaboozey e Avicii estão entre as referências que ajudam a traduzir essa direção.

O clipe, dirigido por Lucas Cersosimo, reúne cenas registradas durante as gravações, apresentações ao vivo, viagens e momentos cotidianos da banda. A proposta visual amplia a ideia central da música e conecta o lançamento à trajetória de um grupo que fez da estrada parte da própria identidade.

Criado em Londrina, o Terra Celta construiu uma linguagem singular ao aproximar referências da cultura celta de instrumentos, ritmos e humor brasileiros. A formação atual reúne Elcio Oliveira, Alexandre “Arrigo” Garcia, Bruno Guimarães, Eduardo Brancalion e Leonardo Cacione.

“Ter uma carreira consolidada há 21 anos com o tipo de música que fazemos já é algo a ser celebrado. Nossos próximos passos são, acima de tudo, continuar na ativa, participar de festivais pelo país e, quem sabe, fazer uma turnê fora do Brasil. Estamos com o coração aberto para onde o vento nos levar”, declara a banda.



Assista ao clipe:



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