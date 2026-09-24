Aguiar MultiMusic conduz louvor de Valesca Mayssa a 9 cidades nordestinas

Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

Valesca Mayssa está em uma das sequências mais intensas do seu calendário. Entre os dias 18 e 28 de setembro, a cantora do casting da Aguiar MultiMusic cumpre nove apresentações em três estados do Nordeste, em uma rota que começou no oeste da Bahia e termina na região metropolitana do Recife.

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Ao todo, são mais de 5 mil quilômetros percorridos e doze dias de estrada, contando os deslocamentos entre uma cidade e outra, para cumprir as nove agendas.

O mapa da estrada

A turnê abriu em Jussara e seguiu para Riachão das Neves, no oeste baiano, antes de descer para Inhambupe. Na sequência vêm Serrinha e Santa Luz, no sertão do sisal, e a rota cruza a divisa para São Miguel dos Campos, em Alagoas. De volta à Bahia, a cantora se apresenta em Candeias e Cachoeira, no Recôncavo, e encerra a sequência em Igarassu, em Pernambuco.

São cidades de portes e regiões diferentes, boa parte delas fora do circuito das grandes turnês nacionais, característica que marca o trabalho do escritório fundado por Jadson Aguiar, um dos maiores do país no segmento gospel.

Um ônibus para a estrada

Para atravessar essa rota, o escritório preparou uma surpresa: um ônibus preparado especialmente para a viagem, que acompanha a cantora e a equipe em todos os trechos. A ideia é dar mais conforto e segurança a quem cruza três estados em doze dias de estrada, e a novidade foi recebida com alegria pela cantora, que compartilhou o momento com o público nas redes.

"Quando a gente entende que o artista carrega uma mensagem, cuidar da estrada também vira parte do ministério. Ver a Valesca alcançando cada uma dessas cidades é motivo de muita gratidão a Deus", diz Jadson Aguiar, fundador e CEO da Aguiar MultiMusic.

Uma região que já conhece esse louvor

O Nordeste não é território novo para Valesca. A cantora já esteve em grandes encontros da região, como o Canta Bahia, em Salvador, e as Marchas para Jesus de Jequié e Itacaré, além de uma sequência de eventos no interior baiano em anos anteriores.

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Com mais de 3 milhões de seguidores no Instagram, ela leva ao palco canções que já fazem parte do repertório das igrejas por onde passa.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.