Baile Lotadão celebra a diversidade eletrônica em Uberlândia

Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

O Baile Lotadão desembarca em Uberlândia (MG) para sua 11ª edição, marcada para o dia 14 de novembro de 2026, no Castelli Master. Criado por Victor Lou em parceria com o DJ GBR, o projeto nasceu da vontade de unir mundos musicais que raramente dividem o mesmo line-up, e desde sua estreia em Brasília, em 2024, já rodou o país reunindo multidões em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Campinas.

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Com a proposta de provar que a pista brasileira é plural por natureza, e que ritmos, batidas e públicos distintos podem, e devem, coexistir na mesma noite, o Baile Lotadão carrega um formato próprio, adaptado à cidade e ao espaço que a recebe. Em Uberlândia, o evento ocupa o Castelli Master, um dos espaços mais tradicionais da cidade para grandes celebrações, com estrutura para receber o público de forma ampla e confortável.

Para a edição mineira, a escalação confirmada atravessa três universos sonoros diferentes, reforçando o caráter amplo da cena nacional:

MU540 é um dos produtores mais influentes da nova geração de música urbana brasileira. Nascido em Praia Grande (SP), ele ficou conhecido por fundir batidas periféricas com sonoridades internacionais como grime, drill e house, e coleciona parcerias com nomes como Kyan, Tasha & Tracie e MC GW.

Em 2024, foi indicado ao Prêmio Multishow de Música Brasileira na categoria "Produtor Musical do Ano", e em 2026 tornou-se um dos primeiros artistas brasileiros de sua vertente a se apresentar no Lollapalooza Índia. Também já colaborou com Marshmello e Tropkillaz na faixa "Movimenta".

Blazy representa a força do psytrance nacional. Gaúcho nascido em Pelotas, tornou-se o artista mais jovem a alcançar o primeiro lugar do seu gênero no Beatport, já tendo chegado ao topo da parada mundial oito vezes. Com mais de 220 mil seguidores no Instagram e 635 mil ouvintes mensais no Spotify, soma 150 milhões de streams em todas as plataformas e já se apresentou em Rock in Rio, Tomorrowland e Coachella.

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A edição de Uberlândia vai ampliar ainda mais essa mistura, reafirmando o Baile Lotadão como um dos maiores exemplos atuais de como a diversidade musical brasileira pode ocupar uma única pista.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.