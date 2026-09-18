Dani Morais une MPB mineira e groove baiano na versão de "Cuida de Mim"

Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

Entre a poesia da música mineira e o balanço da Bahia, Dani Morais acaba de lançar “Cuida de Mim”, em parceria com a Algohits. Já disponível nas plataformas digitais, a faixa integra o álbum audiovisual “Pode Chegar” e apresenta uma sonoridade leve, marcada pela combinação entre MPB e groove baiano.

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Composta por Jaguar Andrade, Rubens Tavares e Jorginho Barbosa, “Cuida de Mim” fala sobre a coragem de confiar o próprio coração a outra pessoa. A letra retrata um amor que devolve luz, esperança e sentido à vida, transformando o pedido de cuidado em uma demonstração de entrega, vulnerabilidade e reciprocidade.

Dani Morais assina a produção da faixa e conduz a canção a partir das referências que atravessam sua trajetória. O resultado aproxima a sensibilidade melódica da MPB de Minas Gerais da pulsação da música baiana — universo no qual Saulo Fernandes aparece como uma de suas principais influências.

“A proposta do projeto é unir estilos musicais com os quais me identifico. ‘Cuida de Mim’ traz a poesia da MPB mineira e um groove baiano. É uma música leve, que fala de amor e transmite esse cuidado de um com o outro”, explica Dani.

A cantora também esteve à frente da produção de “Pra Ver o Sol Brilhar” e “Mal Acostumado”, faixas presentes no EP “Plural”. A diversidade indicada no título daquele trabalho permanece como um dos eixos de sua criação. Em vez de se restringir a um único gênero, Dani constrói pontes entre diferentes ritmos e épocas da música brasileira.

“Cuida de Mim” chega acompanhada de videoclipe dirigido por Biasong e Pedro Brum. O audiovisual amplia a proposta de “Pode Chegar”, formado por oito músicas com clipes, e reforça a intenção da artista de apresentar esse repertório também como uma experiência visual.

“Pode Chegar” nasce do desejo de aproximar novas audiências de músicas que permanecem vivas na memória de uma geração, mas que atualmente recebem menos espaço no mercado. O projeto dialoga especialmente com o público a partir dos 30 anos, sem se limitar à nostalgia: as canções ganham novas leituras, arranjos contemporâneos e a interpretação de uma artista com formação e vivência em diferentes vertentes da música brasileira.

A próxima etapa é levar o espetáculo a diferentes regiões do país, ampliando o alcance do projeto tanto no ambiente digital quanto nos palcos.

“Quero que as pessoas conheçam esse trabalho de perto, porque ele foi feito com muito carinho e verdade. São músicas muito queridas, que ainda despertam uma conexão forte com o público. Minha vontade é fazer com que mais pessoas sintam isso, seja pela internet ou presencialmente”, afirma a cantora.

Sobre Dani Morais

Formada em Música pela Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes), Dani Morais ganhou projeção nacional ao chegar à semifinal do programa “Ídolos”, da Record, em 2009, e à semifinal do “The Voice Brasil”, da TV Globo, em 2012.

Ao longo da carreira, apresentou-se no Carnaval de Salvador, na FIFA Fan Fest realizada no Expominas e em diferentes eventos e palcos do país. Entre 2013 e 2015, também atuou como apresentadora da TV Cruzeiro. Sua discografia reúne trabalhos como “Solto e Agarrado”, “Agora Chora”, “Agora”.



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