Jean-Michel Jarre amplia acordo de catálogo com a BMG

Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

A BMG aprofundou sua parceria de longa data com o pioneiro e inovador da música eletrônica Jean-Michel Jarre, ampliando o acordo para incluir o licenciamento de seu catálogo de gravações e de seus futuros trabalhos.

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O novo acordo coloca o catálogo de gravações de Jarre sob responsabilidade da BMG, por meio de um licenciamento exclusivo que abrange diversos territórios ao redor do mundo. A negociação amplia a relação que a empresa já mantinha com o artista, incluindo as gravações de seus três primeiros e icônicos álbuns.

Em 2022, a BMG adquiriu o catálogo de direitos autorais do músico, incluindo obras fundamentais como Oxygene e Équinoxe, além de seu fluxo de receitas como compositor. A operação continua sendo o maior acordo individual já realizado pela companhia na França.

A ampliação da parceria reflete o compromisso compartilhado com o desenvolvimento, a proteção e a valorização, em longo prazo, de um dos catálogos mais influentes da história da música eletrônica. O acordo também prevê a continuidade da colaboração em novos trabalhos criativos.

Jean-Michel Jarre celebrou o novo acordo com a BMG:

“Minha relação com a BMG remonta a muitos anos e estou muito feliz por estarmos aproximando ainda mais o nosso trabalho. Como a única grande companhia musical internacional com raízes europeias, a BMG possui uma identidade cultural que é profundamente importante para mim. Este é um momento especialmente empolgante para os criadores, à medida que a tecnologia abre novas possibilidades para a imaginação e a expressão. Tenho orgulho de aprofundar nossa amizade e parceria enquanto avançamos juntos em direção ao futuro.”

Alistair Norbury, consultor criativo sênior do CEO da BMG, acrescentou:

“Jean-Michel Jarre influenciou gerações de artistas da música eletrônica e continua ajudando a moldar a cultura atualmente. A ampliação de nossa parceria para abranger seu catálogo de gravações nos oferece uma oportunidade ainda maior de apoiar e celebrar esse extraordinário conjunto de obras, ao mesmo tempo que colocamos toda a estrutura da BMG a serviço de sua gestão em longo prazo e de seu alcance global.”

Ao longo de uma carreira que atravessa cinco décadas, Jean-Michel Jarre lançou 22 álbuns de estúdio e ajudou a definir a evolução da música eletrônica. Seu trabalho inovador influenciou gerações de artistas e criadores, além de contribuir para que o gênero conquistasse espaço definitivo na cultura popular.

A exploração contínua das relações entre música e tecnologia permanece como um elemento central de sua identidade artística e de sua influência.

Este ano marca o 50º aniversário de Oxygene, obra histórica que transformou a percepção sobre a música eletrônica e continua repercutindo na música e na cultura contemporâneas. Cinco décadas após seu lançamento, o álbum segue conquistando novos públicos e influenciando sucessivas gerações de artistas e criadores. Mais detalhes sobre como a BMG pretende celebrar o aniversário serão divulgados em breve.

Após uma importante temporada de verão com apresentações em diferentes países europeus, incluindo um espetáculo especialmente desenvolvido para a Amnesia Ibiza como parte das comemorações pelos 50 anos da casa, Jarre participará como convidado de honra da celebração do 30º aniversário do Amsterdam Dance Event, em outubro.

Na ocasião, o músico realizará o concerto de abertura, que já está com ingressos esgotados, intitulado Oxygene & Beyond: A Sonic Journey Celebrating 30 Years of ADE. Jarre também participará de entrevistas especiais e painéis de discussão ao longo da semana.

Um livro premium de mesa de centro, intitulado Machines by Jean-Michel Jarre: A History of Electronic Music, publicado pela Thames & Hudson, também será lançado em outubro.

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Escrito por Jean-Michel Jarre e organizado por Sonny Marr e Alistair Norbury, o livro explora a vasta coleção particular de sintetizadores e equipamentos de estúdio do artista, relacionando-a à evolução do som eletrônico. A publicação também reúne contribuições de figuras importantes da cena mundial da música eletrônica.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.