João Brasio investe R$ 800 mil em empresa no 'Além da Ideia'

Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

João Brasio estreia como investidor na nova fase do reality Além da Ideia com um aporte de R$ 800 mil na empresa de um dos participantes do programa. O investimento foi anunciado durante as gravações do episódio de estreia, mas a identidade do empreendedor e da empresa escolhida será revelada somente na exibição.

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A nova fase estreia em 17 de setembro e reforça a proposta do Além da Ideia de conectar empreendedores, investidores e especialistas em torno de negócios com potencial de crescimento.

Reconhecido internacionalmente por sua atuação em cibersegurança, Brasio chega ao programa para integrar e liderar rodadas com investidores. Em sua primeira participação, decidiu investir R$ 800 mil após acompanhar o pitch e o processo de preparação do negócio.

“O que me convenceu a investir nesse negócio foi a curadoria por trás dele. Os empreendedores chegam ao pitch depois de um bastidor de preparação real, conduzido pelo Reality Club, o braço de educação empresarial do projeto. Nada aparece sem validação para o investidor”, afirma João Brasio.

Nova fase reúne investidores, mentores e especialistas

Além da estreia de João Brasio, o episódio conta com Guto Galamba e um grupo de mentores ligados ao ecossistema de negócios e empreendedorismo. Entre os participantes estão Juliano Dutra, cofundador do iFood; Giovani Begossi, especialista em oratória; e Rodrigo Neves, presidente da Anamid.

Durante o episódio, Galamba pressiona os empreendedores sobre seus modelos de negócio e propostas, enquanto investidores e mentores analisam os projetos apresentados.

A preparação começa antes das gravações. Os participantes passam pelo Reality Club, iniciativa educacional ligada ao projeto, com trilhas voltadas ao desenvolvimento da comunicação e à estruturação da narrativa dos negócios.

Negócios, imagem e posicionamento

Além dos investimentos, o programa trabalha a construção da narrativa dos participantes e o posicionamento de empreendedores, mentores e investidores.

“O reality também prepara a narrativa e a autoridade de quem participa como mentor ou investidor. Aqui, o cuidado com o posicionamento é real, afinal, o maior ativo de cada um é a própria imagem. Trago esse olhar de anos à frente de edições na minha trajetória profissional”, afirma José Vicente Bernardo, responsável pela assinatura editorial do Além da Ideia e ex-editor-chefe da Forbes Brasil por dez anos.

“Cada nova fase do reality reforça o que construímos desde o início: um ambiente real, onde empresários, investidores e especialistas se encontram e onde negócios promissores têm a oportunidade para se tornarem desejados pelo mercado”, afirma Reginaldo Pereira, responsável pela condução e direção geral do projeto.

João Brasio no Além da Ideia

João Brasio chega ao Além da Ideia para liderar as rodadas com os investidores, reafirmando a proposta de investimento real em negócios promissores que sustenta o universo Além da Ideia.

A nova fase já estreia com empreendedores dispostos a fazer história e levar seus negócios a um novo patamar e com um time de mentores e investidores à altura desse desafio.

Uma inovação do projeto é que, antes da tela, os participantes são preparados no Reality Club, iniciativa educacional com trilhas de desenvolvimento de comunicação e estruturação da narrativa dos negócios.

Serviço

Reality Além da Ideia | Nova temporada

Estreia: 17 de setembro de 2026

Onde assistir: YouTube, no canal @alemdaideia

Divulgação: chamadas nas principais emissoras de TV do Brasil

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Sobre o Além da Ideia

O Além da Ideia é uma empresa de mídia e negócios que atua na construção de valor percebido de pessoas e empresas por meio de narrativa, exposição qualificada e relacionamento estratégico, aproximando participantes de novas oportunidades.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.