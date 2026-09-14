Irmão de Selena processa irmã por mais de US$ 1 milhão

Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

Um drama familiar envolvendo o vasto legado da cantora Selena Quintanilla se desdobra nos tribunais. AB Quintanilla III, irmão da artista, moveu uma ação judicial contra sua irmã, Suzette Quintanilla, reivindicando mais de US$ 1 milhão (cerca de R$ 5,1 milhões na cotação atual) em lucros. O processo, divulgado pelo TMZ aponta que o fundamento da queixa é um acordo estabelecido pela família após a trágica morte da Rainha do Tex-Mex. As informações são do Moneyhits.

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A ação, protocolada na última quinta-feira, baseia-se em um pacto firmado em 1995, após o assassinato de Selena por Yolanda Saldívar. Segundo os autos, o documento foi assinado por Suzette, pela matriarca Marcella Quintanilla, pelo viúvo Christopher Perez e pelo próprio AB, que foi designado como "parte e beneficiário do Acordo". É com base neste termo que AB busca sua parte dos lucros das propriedades de entretenimento da irmã.

A complexidade da situação envolve a Q Productions, empresa central na gestão dos empreendimentos e direitos de propriedade intelectual de Selena. AB destaca que a companhia foi lançada em 2025 (sic), antes do atual embate. O ponto de inflexão na relação entre os irmãos teria ocorrido quando Suzette assumiu a posição de CEO, exercendo "controle funcional" sobre os negócios da artista.

Conforme AB, essa mudança desequilibrou a distribuição de valores previamente acordada. Ele afirma que o acordo lhe assegura uma "parte contratual dos lucros líquidos derivados das Propriedades de Entretenimento", um montante que ele estima ultrapassar US$ 1 milhão. Sua principal alegação é que Suzette tem se recusado a efetuar esses pagamentos.

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Diante da recusa, AB Quintanilla III busca reparação legal e uma auditoria completa para determinar o valor exato devido. Até o momento, Suzette Quintanilla não se pronunciou publicamente sobre o processo. A disputa lança uma sombra sobre a imagem pública da família Quintanilla e a gestão do legado de Selena, cuja influência transcende gerações.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.