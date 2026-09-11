UNNA X estreia no Rock in Rio com show inédito e prévia do primeiro álbum

Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

Filha de pai mineiro, UNNA X estreia no Rock in Rio neste domingo (13), às 15h, no palco Coke Studio, com um show criado para apresentar ao público as diferentes dimensões de seu pop eletrônico. Além do repertório autoral, de releituras de Carol Biazin e Lou Garcia e de uma sequência de coreografias, a cantora incluirá na apresentação duas músicas inéditas: “Poeira Estelar” e “Era Eu Que Me Faltava”, faixa-título de seu primeiro álbum, previsto para chegar ainda este ano.

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A participação no festival representa um dos principais momentos da trajetória da artista, que pretende aproveitar a visibilidade do evento para ampliar o alcance de sua identidade musical e antecipar a nova fase da carreira.

“Eu quero chegar lá e impressionar as pessoas. Quero que elas saiam com uma lembrança muito boa de quem é a UNNA X e do pop eletrônico que eu trago”, afirma a cantora.

Quatro horas diárias de preparação

Para entregar um espetáculo à altura de uma das maiores vitrines da música do país, UNNA X mergulhou em uma preparação física e artística intensa. Sem experiência anterior com dança, a cantora passou a ensaiar coreografias durante cerca de quatro horas por dia, além de intensificar os treinos de cardio e musculação.

As últimas músicas do show concentrarão os momentos mais performáticos da apresentação, com coreografias elaboradas e maior exigência vocal. A proposta é construir uma progressão até o encerramento e apresentar ao público uma artista que conecta música, movimento e imagem.

“Tem sido muito puxado fisicamente, mas eu tenho me cuidado o máximo possível. Estou cheia de ansiedade, mas também cheia de vontade de chegar naquele palco e quebrar tudo”, conta.

A estética acompanha a energia da apresentação. Criado artesanalmente pelo estilista Brabo, o figurino vermelho aposta em um corset e uma saia envernizada, reforçando o lado provocante e magnético da cantora.

Espaço para novas vozes no festival

A apresentação acontece no Coke Studio, espaço da Coca-Cola com curadoria da Billboard Brasil voltado à diversidade da música brasileira. A programação reúne artistas de diferentes gêneros e cenas, como a rapper paulistana AJULIACOSTA, a banda de rock alternativo The Mönic e o grupo precursor do funk carioca Bonde do Tigrão.

Também passam pelo palco Japa NK, Bia Marques, DJ Tamy, 2ZDinizz e Bonde das Maravilhas, ampliando o encontro entre diferentes gerações e linguagens da música nacional.

“É muito importante um festival desse porte abrir espaço para novas visões e novas vozes. A gente precisa trazer artistas novos para serem descobertos, conhecidos e terem essa vitrine”, destaca UNNA X.

Rock in Rio antecipa nova fase

Com uma sonoridade que cruza o pop e a música eletrônica, UNNA X pretende usar sua estreia no Rock in Rio como um cartão de visitas para o álbum “Era Eu Que Me Faltava”. A inclusão de duas faixas inéditas no repertório permite que o público conheça antecipadamente parte do projeto e compreenda a direção musical e visual adotada pela cantora.

“Eu quero mostrar o que é esse som novo no Brasil, porque não é muita gente que faz e nem muita gente que entende. Quero trazer essa visão e marcar as pessoas positivamente”, diz.

A estreia acontece após a participação da artista no SXSW (South by Southwest), em Austin, no Texas, a convite da Billboard Brasil. Finalista do reality “Estrela da Casa”, no qual ficou em terceiro lugar, UNNA X também já abriu shows do rapper Hungria, apresentou-se no Brazilian Day, em Nova Jersey, e trabalhou com produtores como Mark Needham, John Young e Vinny Vendito.

Sobre UNNA X

UNNA X é uma artista brasilo-americana que constrói sua identidade no pop com influências eletrônicas. Inspirada por Dua Lipa, Charli XCX, Rihanna, Lady Gaga e Amy Winehouse, canta e compõe em português, inglês e espanhol.

Com dupla cidadania, a cantora busca ampliar sua atuação internacional e desenvolver uma carreira em que música, performance e imagem se complementem, com desdobramentos também nos universos da moda e da beleza.

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UNNA X no Rock in Rio 2026

Data: domingo, 13 de setembro

Horário: 15h

Palco: Coke Studio

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