Laura Pausini ganha navio temático no Brasil em 2027

Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

Com mais de 70 milhões de discos vendidos, Laura Pausini é uma das artistas italianas de maior projeção internacional. A cantora interpreta músicas em seis idiomas e acumula alguns dos principais reconhecimentos da indústria, entre eles um Grammy, cinco Latin Grammy Awards, um Globo de Ouro e uma indicação ao Oscar. Ao longo de mais de três décadas de carreira, construiu uma trajetória marcada por grandes sucessos e pela capacidade de atravessar fronteiras e gerações.

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No Brasil, essa história ganhou contornos ainda mais especiais. Laura construiu uma relação próxima com o público brasileiro desde o início de sua carreira internacional, transformando suas canções em parte da memória afetiva de diferentes gerações. Agora, essa conexão ganha um novo cenário: durante quatro dias, os fãs poderão estar no mesmo navio que a cantora e viver uma experiência que vai além de um show, unindo música, viagem e momentos de proximidade com a artista.

O Navio Laura Pausini chega como uma experiência exclusiva para os admiradores da cantora e representa também uma nova possibilidade para o entretenimento musical em alto-mar no país. A PromoAção, que ao longo de mais de 20 anos consolidou o formato de navios temáticos no Brasil, reúne pela primeira vez sua experiência nesse segmento com uma artista internacional de alcance mundial.

O lançamento acontece ainda em um momento de crescimento do mercado de cruzeiros no país. Segundo dados da CLIA Brasil e da Fundação Getulio Vargas (FGV), a temporada 2024/2025 movimentou aproximadamente R$ 5 bilhões na economia brasileira e gerou mais de 84 mil empregos. Paralelamente, a PromoAção registra faturamento aproximado de R$ 350 milhões por temporada com 15 navios partindo do porto de Santos, um a mais, que a temporada passada.

Bruno Ribeiro, vice-presidente e sócio da PromoAção afirma:

“Esse é um dos momentos mais importantes da história da PromoAção. Em mais de duas décadas, construímos um modelo de entretenimento que aproximou grandes artistas de seus públicos de uma maneira única. Agora, pela primeira vez, temos uma artista internacional protagonizando um dos nossos navios, e Laura Pausini representa perfeitamente a dimensão desse novo momento. Ela tem uma trajetória mundial extraordinária e uma relação muito especial com os brasileiros. Queremos que os fãs vivam uma experiência completa, não apenas assistindo a Laura, mas estando próximos dela durante uma viagem que será inesquecível”

Com o Navio Laura Pausini, o alto-mar se transforma novamente em palco para um encontro especial entre artista e público, mas desta vez com uma dimensão inédita para a PromoAção.

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De 5 a 8 de janeiro de 2027, Laura Pausini será a protagonista de uma experiência que celebra sua história, sua conexão com o Brasil e inaugura uma nova fase dos navios temáticos no país.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.