Assine
overlay
Início Marcelo de Assis
Marcelo de Assis
Marcelo De Assis
Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

Bad Bunny vence disputa que ameaçava milhares de músicas

Publicidade

Mais lidas

Marcelo de Assis
Marcelo de Assis
Colunista
Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr
10/09/2026 22:47

compartilhe

SIGA NO google news
×
Bad Bunny vence disputa que ameaçava milhares de músicas - (crédito: Divulgação)
Bad Bunny vence disputa que ameaçava milhares de músicas crédito: Divulgação

Uma reviravolta jurídica de proporções sísmicas acaba de agitar os alicerces da indústria musical, concedendo uma vitória retumbante a Bad Bunny e, por extensão, a uma legião de mais de 150 artistas. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O intrincado processo de direitos autorais que pairava como uma nuvem negra sobre o reggaeton e suas origens rítmicas acaba de ter uma parte crucial descartada, em um movimento judicial que redefine o entendimento sobre a propriedade de batidas fundamentais. As informações são do Moneyhits.

Em uma manobra surpreendente e rara, o juiz distrital André Birotte Jr. reverteu sua própria decisão anterior, inclinando a balança a favor do superastro porto-riquenho e dos demais réus. O caso, que ameaçava desestabilizar o panorama do reggaeton, viu sua amplitude ser drasticamente reduzida. O epicentro da disputa girava em torno do ritmo "dembow", a espinha dorsal sonora de um gênero que domina as paradas globais.

O "Frankenstein" e a Essência do Dembow

A equipe jurídica de Bad Bunny articulou um argumento perspicaz, caracterizando as reivindicações dos artistas Steely & Clevie como uma tentativa de registrar um "direito autoral Frankenstein". Essa metáfora apontava para a alegada junção de batidas e elementos oriundos de três composições distintas, sem uma obra única e claramente definida para ser protegida. 

O juiz Birotte acatou essa linha de raciocínio, desmantelando a pretensão de que a batida dembow em si pudesse ser protegida de forma tão abrangente.

A partir de agora, o foco de qualquer litígio futuro será drasticamente limitado: apenas o uso direto de samples da obra de Steely & Clevie poderá ser objeto de questionamento. Essa decisão afasta a ameaça de que elementos rítmicos amplamente difundidos e que formam a base de um gênero inteiro pudessem ser monopolizados por uma única entidade. 

"Após uma análise mais detalhada dos autos, o tribunal conclui que os autores não identificaram claramente qual obra protegida por direitos autorais contém a seleção e o arranjo supostamente protegíveis que buscam fazer valer"

Um Efeito Dominó Evitado

A decisão original, agora anulada, teria encaminhado o caso para um júri, que teria a tarefa hercúlea de determinar se os componentes essenciais do ritmo dembow poderiam ser legalmente protegidos. Um veredito desfavorável aos réus teria um impacto cascata, gerando um precedente perigoso e potencialmente paralisante para a criatividade e a inovação dentro do reggaeton e outros gêneros que se constroem sobre bases rítmicas comuns. 

A rara reconsideração do juiz Birotte representa, portanto, não apenas uma vitória para Bad Bunny, mas um alívio coletivo para a indústria musical.

O processo original, que remonta a 2021, foi iniciado por Cleveland "Clevie" Browne e pelos herdeiros de Wycliffe "Steely" Johnson. A alegação central era que sua faixa de 1989, Fish Market, seria a fonte primordial e incontestável de toda a música dembow. A magnitude do processo, que ameaçava envolver um número sem precedentes de artistas e canções, naturalmente atraiu os holofotes da indústria, gerando ansiedade e debate sobre os limites da propriedade intelectual em um cenário musical cada vez mais globalizado e interconectado. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Esta nova decisão, contudo, sugere um caminho mais equilibrado para a coexistência entre a proteção autoral e a evolução cultural dos gêneros musicais.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.

Tópicos relacionados:

bad-bunny musica musicas

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay