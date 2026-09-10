Ziggy Marley anuncia turnê com The Melody Makers

Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

O universo do reggae e da cultura pop está em efervescência com o anúncio da aguardada turnê norte-americana de Ziggy Marley & The Melody Makers. Após um hiato de oito anos sem lançamentos solos, o filho mais velho do ícone Bob Marley retoma os palcos para celebrar não apenas seu recente trabalho, Brightside, mas também para resgatar a memória de um clássico atemporal. As informações são do Moneyhits.

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Esta jornada musical promete uma imersão profunda na sonoridade vibrante e consciente que é a marca registrada de Ziggy Marley, conectando gerações de fãs e reafirmando sua relevância na indústria.

A maratona de shows, que se inicia em 17 de setembro, atravessará os Estados Unidos, com paradas em metrópoles como Nova York, Austin e Asheville, antes de culminar em Porto Rico, no dia 20 de outubro. A versatilidade da turnê é notável: além de apresentações solo que prometem a intimidade característica de Ziggy, há também colaborações eletrizantes com a banda de rock sulista Gov't Mule e passagens por festivais de prestígio, como o Sea.Hear.Now em Asbury Park, o Ravinia Festival em Chicago e o MEMPHO Fest em Memphis. Essa diversidade de formatos demonstra a capacidade de Marley de transitar por diferentes públicos e palcos, sem perder sua essência.

A Frequência da Alma em 'Brightside'

O coração desta nova fase é Brightside, seu primeiro álbum solo desde 2016, lançado em 18 de abril. O projeto é um testemunho da evolução artística de Ziggy Marley, que reuniu um elenco estelar de colaboradores, incluindo Trombone Shorty, Sheila E., Nikka Costa e Jake Shimabukuro, para dar vida às suas visões musicais. O álbum já ganhou destaque antes mesmo de seu lançamento, com Marley apresentando a pungente Racism Is A Killa no programa de Jimmy Kimmel, solidificando a mensagem social e o engajamento que sempre pautaram sua obra.

Mas Brightside esconde uma particularidade que revela a profundidade da busca de Marley por ressonância e bem-estar. O álbum foi gravado em 432 Hz, uma afinação musical ligeiramente abaixo do padrão de 440 Hz. Em uma entrevista à Billboard, ele explicou a escolha:

"Independentemente do que digam — vibra próximo à frequência dos seres humanos e também é usada para meditação — se eu não sentisse o que sinto, não a usaria". Esta declaração não apenas sublinha a conexão pessoal do artista com a música, mas também a posiciona como uma ferramenta para a introspecção e a cura, transformando o ato de ouvir em uma experiência quase transcendental. "Esta é a única frequência que usarei daqui para frente"

O Legado de 'Conscious Party' Ganha Nova Vida

Paralelamente à turnê e ao lançamento de Brightside, um marco histórico do reggae será revisitado. Uma semana antes do início dos shows, a primeira edição em vinil do aclamado álbum de 1988, Conscious Party, será lançada. Produzido pela icônica dupla Chris Frantz e Tina Weymouth, membros do Tom Tom Club e da lendária seção rítmica do Talking Heads, este disco não é apenas um pilar na discografia de Ziggy Marley & The Melody Makers, mas também um marco na história do reggae, tendo conquistado o Grammy de Melhor Álbum de Reggae em 1989.

O relançamento promete ser um deleite para os colecionadores e novos fãs, incluindo a faixa We A Guh Some Sum Weh, antes disponível apenas em CD. Uma versão digital deluxe expande ainda mais o universo de Conscious Party, com um remix de Tomorrow People, uma edição Bomb Squad de Tumblin' Down e uma performance ao vivo de Lee And Molly, gravada no Spectrum, na Filadélfia, em 1988. Este movimento estratégico não só celebra um clássico com sucessos como Tomorrow People e Tumblin' Down, mas também insere a obra no contexto contemporâneo do consumo musical, mostrando que o legado de Ziggy Marley é tão vivo e relevante hoje quanto era há mais de três décadas.

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É a prova de que a boa música transcende o tempo, conectando o passado glorioso ao futuro promissor.

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