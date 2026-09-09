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Marcelo de Assis
Marcelo De Assis
Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

LUKA transforma dilemas amorosos em música com Borges e Kevin O Chris

"Amor ou Solidão" combina rap, funk e romantismo para retratar as incertezas de uma relação

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Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr
09/09/2026 14:01

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LUKA transforma dilemas amorosos em música com Borges e Kevin O Chris - (crédito: Reprodução / YouTube)
LUKA transforma dilemas amorosos em música com Borges e Kevin O Chris crédito: Reprodução / YouTube

O que acontece quando estar ao lado de alguém já não parece suficiente, mas ficar sozinho também assusta? Essa dúvida conduz “Amor ou Solidão”, novo lançamento de LUKA, que divide a faixa com Borges e Kevin O Chris. O single combina rap, funk e romantismo para transformar em música um dos conflitos mais comuns das relações afetivas.

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Em vez de tratar o amor como uma certeza, LUKA parte justamente da dúvida. A canção aborda o momento em que sentimentos se misturam e a permanência em um relacionamento passa a ser confrontada com a possibilidade de seguir outro caminho.

“Às vezes, o amor parece ser a resposta para tudo; em outros momentos, a solidão acaba parecendo o caminho mais seguro. Eu quis transformar esse conflito em música de uma forma sincera, sem máscaras”, explica o artista.

A faixa reúne três nomes ligados a diferentes momentos e vertentes da música urbana brasileira. A presença de Borges e Kevin O Chris contribui para que “Amor ou Solidão” transite por diferentes referências sem perder o caráter melódico e confessional da proposta.

A produção musical é de KYU, com mixagem e masterização de Bgnobeat. O trabalho aposta em uma sonoridade leve e envolvente, criando espaço para que os artistas explorem as contradições presentes na narrativa.

Para LUKA, a colaboração também representa uma oportunidade de reunir diferentes perspectivas em torno de um mesmo tema.

“Ter o Borges e o Kevin O Chris nesse projeto foi especial porque cada um trouxe sua própria visão e energia para a faixa”, diz.

Confira:

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