Marcos Almeida lança 'Mística', sobre a beleza dos instantes da vida

Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

Mística, novo single do cantor e compositor Marcos Almeida, chega às plataformas nesta terça-feira (4) como um convite a perceber a grandeza dos pequenos acontecimentos do cotidiano. Segunda faixa disponibilizada do álbum Todo Santo Dia, a canção também ganha um videoclipe com imagens registradas durante a turnê De Casa em Casa, projeto em que Marcos realiza apresentações intimistas nas casas de seus superfãs, e que terá nova temporada a partir de setembro, com passagem por Uberlândia, no dia 5.

“O De Casa em Casa tem muito a ver com a ideia de Mística: perceber o extraordinário no instante presente. Cada casa que visitamos revela uma beleza que já estava ali, nas histórias, nos encontros e nas pessoas. Estou muito feliz em levar essa temporada para Uberlândia e conhecer novas histórias através desse projeto.”

Uma busca pela expressão mais precisa da canção

Produzida por Buzu, mixada e masterizada por Jordan Macedo, a faixa é resultado da busca incessante pela expressão mais perfeita da canção, tanto na tradução sonora da mensagem quanto na maneira como emula o instante da criação. É como se você estivesse diante do cantor, à beira de uma fogueira, enquanto ele improvisa a canção na sua frente. “O Marcos tinha uma visão e a gente foi buscar essa visão, e enquanto não chegamos nela, não paramos de buscar”, sintetiza o produtor. “Certas canções já chegam com um arranjo muito claro na cabeça do compositor”, esclarece o artista. “Neste caso, a primeira gravação que eu mostrei pros meninos, deixou uma primeira impressão muito forte, e nós tentamos retornar a ela”, conclui.

Não foi fácil. Mais de 10 versões. Diferentes violões. Diversos arranjos. Vários dias. Muitos debates. E o desafio imenso de transmitir grandeza na simplicidade, potência com delicadeza. “Eu só tava preocupado em alcançar um sonho com o Marcos. A gente tinha nas mãos uma questão que era: como amplificar esse som, com qualidade, peso e estrutura, sem perder a essência? E aí a gente entrou num dilema que demandou muito esforço, busca, estudo e teste. Graças a Deus, conseguimos”, comemora o produtor.

“Aqueles passarinhos que estão ali eu lutei pra ter, por uma questão afetiva, de lembrar daquele momento”, Marcos comenta, e Buzu complementa: “Eu lembro de uma sessão específica em que fiquei com o Marcos, durante umas duas horas, num site de passarinhos. A gente teve que pesquisar a região para saber qual era a espécie específica”, conta, ilustrando o esmero e o preciosismo que envolveram o trabalho.

Para ele, a simplicidade da canção, com poucos elementos, só torna tudo mais difícil. Jordan concorda e explica por quê: “Quanto menos elementos a música tem, maior o protagonismo deles e a necessidade de estarem equilibrados e polidos do início ao fim.”

Responsável pela pós-produção, Jordan participou desde o começo com uma escuta atenta, de fã que sempre foi, e com bons palpites. “Eu trouxe um tom mais grave, uma voz gigantesca, ‘na cara’, porque o Marcos, apesar de modesto, é um grande cantor brasileiro e eu fiz questão de aumentar a voz dele”, conta. “Na maneira como ele toca o violão, também, ele traz sentido para a letra, então o beat, por exemplo, acompanha a entonação dele”, conclui.

Superfãs escolheram a faixa

Mística foi a faixa mais votada entre as 24 canções apresentadas, em uma audição online, a uma audiência formada por superfãs de Marcos no Spotify, muitos dos quais hospedaram a turnê De Casa em Casa. Pessoas comuns, sem relação profissional com a música, como aqueles que vão escutá-la no fim das contas.

Inspiração literária

A letra foi inspirada no livro A mística do instante, do poeta, cardeal e teólogo português José Tolentino de Mendonça, que propõe a ideia de que os sentidos do corpo e não apenas a razão são os recursos que temos para perceber o sagrado. Marcos dimensiona o quanto essa inspiração foi importante com a seguinte frase: “Ele praticamente colocou a bola, assim, na marca do pênalti, e falou: ‘Chuta aí, velho!’. Então eu devo muito a ele e à leitura da obra dele que fizemos no clube do livro”.

Marcos também ressalta a proximidade com o professor e poeta Márcio Capelli, editor da obra de Tolentino no Brasil. “Quando mostrei essa música para o Capelli ele disse: você driblou o tempo, meu amigo, conseguiu esticar o agora, pra gente permanecer nele mais um pouco e contemplar o mistério.”

Novo álbum terá lançamentos semanais

Sucedendo Vai Ser Criança, Mística é o segundo single do novo álbum de Marcos Almeida, Todo Santo Dia. O trabalho contará com sete faixas que sugerem um ciclo de sensações de segunda a domingo, e serão lançadas semanalmente até completar o álbum. “É um disco que acompanha o cotidiano. Você sai do trabalho, entra no ônibus, ou no carro, e no caminho de volta pra casa, encontra uma música que te devolve o encanto da vida comum”, conclui Marcos.

Confira as datas e locais da turnê De Casa em Casa:

01/09, terça — São Paulo/SP

02/09, quarta — Leme/SP

03/09, quinta — Ribeirão Preto/SP

05/09, sábado — Uberlândia/MG

09/09, quarta — Anápolis/GO

10/09, quinta — Pirenópolis/GO

12/09, sábado — Brasília/DF

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