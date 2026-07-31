Casamento de Val Couto e Kaddu Smith movimenta os famosos

Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

O universo dos famosos ganhou um novo motivo para comemorar. O tarólogo das celebridades Val Couto e o cantor Kaddu Smith anunciaram oficialmente que vão subir ao altar no dia 24 de outubro de 2026, em Rolândia, no norte do Paraná. A notícia foi revelada durante a festa de aniversário de Val e rapidamente tomou conta das redes sociais, despertando a curiosidade de fãs, amigos e nomes conhecidos do entretenimento.

O anúncio emocionou os convidados e marcou o início da contagem regressiva para uma cerimônia que promete reunir artistas, influenciadores, comunicadores e empresários em um evento cercado de expectativa. Conhecido por sua forte presença na mídia e pelo relacionamento com diversas personalidades do cenário artístico, Val Couto transformou a revelação do casamento em um dos assuntos mais comentados entre seus seguidores.

A cerimônia está marcada para as 11h30, seguida de um almoço especial e uma grande celebração preparada para comemorar o novo capítulo da vida do casal. A proposta é reunir pessoas que acompanharam a trajetória de Val e Kaddu ao longo dos últimos anos em uma festa que promete emoção, sofisticação e momentos memoráveis.

Juntos, Val Couto e Kaddu Smith construíram uma relação marcada por companheirismo, apoio mútuo e presença constante em eventos e projetos ligados ao entretenimento. O casal conquistou espaço entre o público e se tornou presença frequente em acontecimentos sociais e artísticos, o que aumentou ainda mais a repercussão do anúncio.

Nos bastidores, a expectativa é de que o casamento reúna convidados de diferentes áreas da música, da televisão, da comunicação e do universo digital. A lista de presenças tem sido cercada por mistério, alimentando especulações sobre quais celebridades devem prestigiar a cerimônia em Rolândia.

Desde que a data foi confirmada, o casal vem recebendo uma enxurrada de mensagens de carinho nas redes sociais. Seguidores, amigos e personalidades do meio artístico celebraram a novidade e destacaram a sintonia entre Val e Kaddu, que decidiram oficializar uma história construída ao longo do tempo.

Mais do que um casamento, o evento promete ser uma grande celebração do amor, da parceria e da trajetória compartilhada pelo casal. A cerimônia já é apontada como um dos acontecimentos sociais mais aguardados do segundo semestre de 2026 no Paraná, com potencial para movimentar o cenário do entretenimento regional e nacional.

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No dia 24 de outubro, Rolândia deve se transformar em ponto de encontro de artistas, influenciadores e convidados especiais, consolidando o casamento de Val Couto e Kaddu Smith como um dos eventos mais comentados do ano no mundo dos famosos.

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