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Marcelo de Assis
Marcelo De Assis
Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

Duda Estrela lança EP "Como Uma Estrela" e abre novo capítulo na carreira

Projeto reúne cinco faixas, aposta em repertório autoral e marca uma fase de amadurecimento artístico da cantora

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Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr
31/07/2026 14:38

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Duda Estrela lança EP
Duda Estrela lança EP "Como Uma Estrela" e abre novo capítulo na carreira crédito: Divulgação

Duda Estrela lançou, nesta quinta-feira (31), a primeira parte do EP Como Uma Estrela, trabalho que marca oficialmente uma nova etapa de sua trajetória na música. O projeto chega às plataformas digitais com cinco faixas, sendo três autorais inéditas, a música Deixei de Ser Sua e uma regravação de Lenda, sucesso de Sandy & Junior.

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O lançamento acontece após a repercussão de Deixei de Ser Sua, faixa apresentada ao público há cerca de duas semanas e que já ultrapassou meio milhão de reproduções. A música se tornou a responsável por abrir esse novo momento da carreira da artista e impulsionar a expectativa em torno do EP.

Em entrevista a Dougllas Fernanddo, do portal Brazil Em Evidência, Duda afirmou que Como Uma Estrela representa uma fase de transformação pessoal e profissional.

“Esse projeto mostra uma Duda mais madura, mais segura e mais consciente da artista que quero ser. Cada música foi escolhida para contar um pedaço da minha história”, disse.

A cantora revelou que dedicou mais de um ano à preparação do EP, estudando canto, composição e interpretação para construir uma identidade musical própria.

Segundo ela, o repertório foi pensado para equilibrar emoção, romantismo e uma sonoridade que dialoga com o pop e o forró, preservando elementos que fazem parte de sua personalidade artística.

Duda também destacou que o sucesso de Deixei de Ser Sua reforçou a confiança da equipe no projeto.

“A música abriu uma porta muito importante para mim. Agora quero que o público conheça todos os outros lados da Duda.”

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