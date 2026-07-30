Após lotar BH, ZERØ lança "Labirinto 21" e anuncia álbum

Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

Depois de celebrar quatro décadas de Passos no Escuro com uma apresentação esgotada no Mr. Rock, em Belo Horizonte, o ZERØ inicia uma nova fase autoral. Liderada por Guilherme Isnard, a banda acaba de lançar Labirinto 21 e prepara seu primeiro álbum comercial e oficialmente distribuído em 26 anos.

Já disponível nas plataformas digitais pela Algohits, a faixa antecipa o primeiro disco do grupo desde Electro Acústico, lançado pela Sony Music em 2000.

O intervalo não representa uma ausência completa de músicas. Em 2007, o ZERØ desenvolveu Quinto Elemento, trabalho que faz parte de sua história, mas não recebeu lançamento comercial, distribuição fonográfica ou disponibilização no streaming.

Outras composições chegaram aos fãs por meio de apresentações, registros audiovisuais e lançamentos pontuais. O próximo álbum reunirá parte desse repertório em um trabalho oficialmente distribuído e também apresentará material novo.

Faixa conhecida pelos fãs ganha versão oficial

Labirinto 21 foi apresentada originalmente em 2018, durante a live session AudioArena Originals, e permaneceu conhecida principalmente pelo público mais próximo da banda.

Agora, a composição recebe sua primeira versão oficial de estúdio, com produção e tratamento sonoro desenvolvidos para marcar o novo momento do ZERØ.

A gravação reúne os músicos que participaram daquela sessão e acompanham Guilherme Isnard desde 2017: Daniel Viana, responsável pela guitarra e pelos arranjos; Nivaldo Ramos, no baixo; Caius Marins, nos teclados; e Gustavo Wermelinger, na bateria.

Com guitarras em destaque, melodia envolvente e refrão marcante, Labirinto 21 preserva a intensidade dramática da banda sem transformar seu passado em um exercício de nostalgia.

Reencontro com o produtor de Heróis

A produção musical é assinada por Luiz Carlos Maluly, responsável por Heróis, primeiro compacto oficial do ZERØ.

Mais de quatro décadas depois, o produtor volta a trabalhar com Guilherme Isnard em um lançamento que conecta diretamente a origem fonográfica do grupo ao retorno ao formato álbum.

Maluly também esteve ligado a projetos de nomes como RPM, Metrô e Tokyo. Gui define o reencontro como “um flashback da gravação do compacto Heróis”.

A base instrumental foi registrada por Roney Bispo no Eco da Pedra Studios, em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. Os vocais foram gravados no Centro Artístico Maluly, em São Paulo.

Guilherme Canaes participou da gravação e assina a mixagem e a masterização. O single recebe ainda um videoclipe inspirado pela atmosfera de procura e transformação presente na composição.

Relação com o público mineiro

Formado em São Paulo em 1983, o ZERØ alcançou projeção nacional com Passos no Escuro, EP lançado pela EMI-Odeon em 1985. O trabalho ultrapassou 100 mil cópias e conquistou Disco de Ouro.

Em 1987, o grupo lançou Carne Humana, seu último álbum comercial formado integralmente por músicas inéditas. Já Electro Acústico, de 2000, combinou novas composições e releituras e se tornou o último disco da banda a chegar oficialmente ao mercado.

A retomada ganhou força nos últimos anos. Em 2025, a turnê O Tempo Voa e Agora Eu Sei, comemorativa dos 40 anos de Passos no Escuro, teve apresentações esgotadas no Circo Voador, no Rio de Janeiro, e no Mr. Rock, em Belo Horizonte.

Com Labirinto 21, o ZERØ transforma esse reencontro com o público em impulso para um novo ciclo e prepara seu retorno ao mercado fonográfico com um álbum após 26 anos.

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