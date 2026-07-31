Gabriel Elias divaga sobre a paternidade em 'Canções Para Chico e Malu'

Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

Depois de ultrapassar 500 milhões de streams e levar sua música a diferentes públicos, Gabriel Elias faz um movimento em direção à própria casa. O cantor e compositor mineiro acaba de lançar Canções Para Chico e Malu, projeto formado por cinco faixas acompanhadas de audiovisuais e dedicado aos filhos Francisco, o Chico, e Malu.

O trabalho foi concebido como uma herança afetiva para as crianças. Em vez de observar a paternidade a partir de um único sentimento, Gabriel percorre diferentes fases dessa experiência: a descoberta de uma nova vida, as mudanças provocadas na rotina, o cuidado cotidiano e a consciência de que a infância passa rapidamente.

A intimidade do repertório também determinou a produção. As músicas foram gravadas no home studio do artista, enquanto os audiovisuais ocuparam a sala onde a família vive grande parte de seus dias.

A casa não aparece apenas como cenário. Ela funciona como centro criativo e emocional de um projeto no qual vida familiar, composição e registro audiovisual se tornam indissociáveis.

“Como é um projeto muito afetivo, para transmitir toda a verdade que eu queria, tudo precisava ser feito dentro de casa. A produção musical foi gravada no meu home studio, e o audiovisual, na nossa sala, onde vivemos a maioria dos momentos em família”, explica Gabriel.

Um repertório sobre a passagem do tempo

As cinco músicas foram pensadas como um conjunto, mas preservam narrativas próprias. Gabriel procura afastar a leitura de que todo o disco se concentra em um único aspecto da paternidade.

Entre as faixas está Enquanto Você Cria Asas, composição que parte da rotina doméstica para abordar a saudade antecipada sentida quando pais e mães percebem que os filhos crescerão e conquistarão autonomia.

Elementos comuns da vida familiar são observados como vestígios de uma fase que, no futuro, poderá ser lembrada com saudade. A música representa, porém, apenas uma das perspectivas de um repertório mais amplo sobre o amor pelos filhos.

Ao registrar esse momento enquanto Chico e Malu ainda são pequenos, Gabriel constrói uma obra que se movimenta entre dois tempos: preserva o presente da família e produz uma memória destinada ao futuro das crianças.

A sensação de cantar dentro da sala

No campo sonoro, Gabriel tomou como referências os álbuns Come Away with Me, de Norah Jones, e In Between Dreams, de Jack Johnson.

A aproximação não está relacionada à reprodução dos gêneros musicais dos dois trabalhos, mas à naturalidade das gravações e à sensação de proximidade que elas provocam. O objetivo era reduzir a distância entre artista e público, como se a apresentação acontecesse no mesmo ambiente do ouvinte.

“Não é necessariamente uma referência de gênero musical, mas de sensação. Você ouve e parece que a pessoa está cantando ali com você, sem muita maquiagem, da forma mais verdadeira possível. Toda a construção partiu da ideia de trazer as pessoas para a sala da nossa casa”, conta.

Gabriel assina a produção musical, com coprodução de Samuel Gomes, músico que o acompanha desde o início da carreira. Davi Horta toca piano; Diego Andrade e o próprio Gabriel assumem a percussão; e Dani Mariano responde pela mixagem.

Os audiovisuais têm direção de Paulo Victor Gonçalves, enquanto as fotografias são assinadas por Deborah Beaumord, esposa do cantor.

Da expansão da carreira ao retorno para casa

Com mais de 500 milhões de streams reportados ao longo da carreira, Gabriel Elias consolidou uma identidade entre reggae, pop e MPB em músicas como Pequena Flor, Fiz Esse Som Pra Você, Somos Instantes e Deixa o Amanhã Pra Amanhã.

Em 2026, o artista também lançou Pele Morena, parceria com DEKO, e levou aos palcos uma turnê em formato acústico.

Canções Para Chico e Malu estabelece outro tipo de marco. Depois de uma trajetória orientada pela ampliação de público e pela circulação de sua música, Gabriel concentra o olhar no ambiente doméstico e transforma a experiência de ser pai em documento artístico.

“Este projeto foi feito como uma herança para o Chico e para a Malu. São canções que eles vão levar para a vida inteira. Foram meses de trabalho e de cuidado com cada detalhe, para que fosse um presente perfeito para eles. É o disco em que mais acredito”, resume Gabriel Elias.

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