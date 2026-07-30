Nathalia Bacci transforma superação de término no hino pop de 'Imagina Eu''

Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

Combinando ironia, vulnerabilidade e a riqueza dos ritmos brasileiros, a cantora e compositora Nathalia Bacci apresenta o novo single Imagina Eu, faixa que transforma emoções e vivências em uma narrativa leve, bem-humorada e cheia de personalidade. Com uma narrativa direta e sarcástica, a música contrapõe o drama do ex-parceiro à firmeza de quem finalmente conseguiu se libertar de uma dinâmica desgastante.

A premissa central reflete a virada de jogo com bom humor e altivez: se a outra parte está sofrendo com o fim após tudo o que aprontou, quem viveu o lado mais difícil da história é quem realmente tem motivos para se reestruturar.

Experiências reais inspiram a composição

A inspiração para a composição autoral surgiu da escuta atenta de Nathalia às histórias de suas amigas e de vivências compartilhadas. A cantora percebeu um padrão recorrente nas relações que chegam ao fim, onde o comportamento tóxico costuma culminar na tentativa de invalidar os sentimentos da mulher. Ao transformar esses desabafos coletivos em arte, Nathalia busca encorajar outras pessoas a reconhecerem sua própria força. O objetivo da faixa é mostrar que esses ciclos se repetem, mas que a dor pode ser ressignificada com maturidade e uma dose saudável de cinismo.

“Eu sou uma excelente ouvinte. Então, minhas amigas desabafam muito comigo e, infelizmente, todas nós passamos por algum relacionamento tóxico... Seja romântico, seja no trabalho, na família... E todos, sem exceção, acabam com a pessoa tóxica chamando a gente de 'louca'. Então eu quis escrever sobre isso”, conta Nathalia. Ao transformar esses desabafos em arte, ela busca encorajar o público através do humor ácido: “Se ele está sofrendo com o término depois de tudo o que fez comigo, imagina eu”.

Brasilidade marca a identidade sonora

Musicalmente, Imagina Eu destaca a identidade sonora de Nathalia Bacci ao colocar a percussão brasileira no centro do arranjo. A faixa constrói uma atmosfera vibrante e dançante, bebendo de referências consagradas como a brasilidade de Jorge Ben Jor, a dramaticidade de Roberto Carlos e o groove contagiante da banda norte-americana Earth, Wind & Fire. O resultado é um som robusto e cheio de energia, feito para criar uma identificação imediata.

Primeiro capítulo de um novo projeto

O lançamento não traz apenas uma nova música, mas inaugura uma fase artística ampla e planejada. Imagina Eu foi escolhida a dedo para abrir os caminhos de seu futuro álbum conceitual, que explora vulnerabilidade, diferentes etapas da vida e uma diversidade de sentimentos. “Todas as músicas do futuro projeto são desabafos meus para com outras pessoas que possam estar passando pela mesma coisa”, explica Bacci.

Além de apresentar a assinatura sonora do projeto, a canção marca o capítulo inicial de um curta-metragem dividido em videoclipes, prometendo uma experiência visual e narrativa completa para os fãs.

Videoclipe estreia em agosto

O videoclipe de Imagina Eu chega no próximo dia 07 de agosto, no canal da artista no YouTube. Dirigida por Mess Santos, a produção audiovisual traz uma abordagem leve para um momento de transição. Na história contada, a protagonista toma a atitude decisiva de encerrar o ciclo e arrumar as malas enquanto compartilha suas memórias com o público.

“O clipe mostra uma menina tomando a atitude de terminar aquele relacionamento e, enquanto faz as malas, ela conta pra audiência tudo o que passou. É leve, divertido, porque nele a gente vê ela se libertando e dando risada da própria situação: ‘coitadinho… se tudo isso aconteceu com ele, imagina eu’”, destaca Nathalia.

Com alta expectativa para este lançamento, Nathalia Bacci busca estreitar ainda mais os laços com o público, oferecendo uma voz para o que tantas mulheres gostariam de dizer em voz alta. A faixa já está disponível em todas as plataformas de streaming de música.

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