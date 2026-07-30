Daparte transforma luto em canção no novo single 'Panos Brancos'

Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

A banda mineira DAPARTE transforma uma experiência pessoal de luto em Panos Brancos, novo single já disponível nas plataformas digitais. Com referências do folk e uma abordagem mais íntima, a faixa retrata a ausência deixada por uma antiga parceira de vida e apresenta um lado mais contido da sonoridade do grupo.

Composta por Juliano Rosa e João Ferreira, a música parte do momento vivido por um de seus autores após a perda. Em vez de recorrer a uma construção excessivamente dramática, a DAPARTE procura traduzir esse sentimento por meio do equilíbrio entre tristeza e serenidade.

Influências do folk inspiram o novo trabalho

A mudança de atmosfera também amplia o repertório musical da banda, conhecida por sua ligação com o indie-rock. Em Panos Brancos, o grupo se aproxima de artistas como Neil Young, Wilco, Josh Rouse, The Stands, HAL e Tobias Jesso Jr., nomes que influenciaram tanto a composição quanto a direção escolhida para o novo trabalho.

“Fizemos esse som com muito carinho. É uma composição que foi inspirada por artistas do folk que a gente ama, como Neil Young, Wilco e Josh Rouse. De certa forma, foi um jeito de a gente escrever sobre um luto de maneira triste e suave. Acho que isso traz um gosto melancólico e relaxante ao mesmo tempo”, afirma a banda.

Produção reforça identidade sonora da banda

A produção musical foi dividida entre a própria DAPARTE e Gabriel Moulin, que também assina a mixagem. Ligado à cena musical de Belo Horizonte, o produtor trabalhou em Pirraça, da banda Rosa Neon, e posteriormente produziu e mixou trabalhos de artistas como Cynthia Luz e Lucy Alves. A masterização ficou a cargo de Filizzola, já a distribuição pela Algohits.

A participação direta da banda na produção não é inédita. Desde Baterias de Emergência, disco de estúdio lançado em 2024, a DAPARTE passou a assumir maior controle sobre a construção sonora de seus trabalhos. No novo single, esse envolvimento ajudou o grupo a preservar a delicadeza e o caráter pessoal da composição.

Nova fase da DAPARTE

Formada em Belo Horizonte em 2015, a DAPARTE vive um novo momento de sua trajetória. O grupo passou recentemente a integrar o casting da Algohits, em uma parceria direcionada ao desenvolvimento de público, à ampliação de sua presença nas plataformas digitais e ao planejamento estratégico de seus próximos lançamentos.

A iniciativa combina a autonomia artística da banda com uma operação baseada em distribuição, análise de dados e identificação de novas oportunidades de mercado. Panos Brancos chega dentro desse novo cenário e reforça a proposta de explorar diferentes caminhos sem abandonar a identidade construída ao longo de mais de uma década.

Depois de Panos Brancos, a DAPARTE pretende manter uma sequência de lançamentos. A banda afirma que novas músicas e outras novidades serão apresentadas aos fãs ainda em 2026.

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