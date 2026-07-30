Documentário brasileiro ganha trilha de integrante do Pearl Jam

Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

Muito além das manobras e competições, o skate pode se tornar uma poderosa ferramenta de inclusão social, fortalecimento comunitário e transformação de vidas. Essa é a proposta de Montana Grind, documentário dirigido pelo cineasta brasileiro Danilo dos Reis (Dan Reis), que estreia em 2026 apresentando uma realidade pouco conhecida do estado de Montana, nos Estados Unidos.

Com 67 minutos de duração, a produção foi filmada entre 2014 e 2025 e percorre cidades rurais, fazendas e reservas indígenas para mostrar como a construção de pistas públicas de skate mudou o cotidiano de diversas comunidades. Ao longo desse período, mais de 35 skateparks passaram a integrar a paisagem local, oferecendo novas oportunidades para jovens que antes conviviam com isolamento geográfico e poucas opções de lazer.

Skate como ferramenta de transformação social

O documentário demonstra que esses espaços se transformaram em pontos de encontro capazes de aproximar diferentes gerações, estimular a convivência e fortalecer o sentimento de pertencimento entre os moradores. O skate deixa de ser apenas uma prática esportiva para assumir um papel social relevante, contribuindo para o desenvolvimento pessoal e coletivo.

Jeff Ament, do Pearl Jam, participa da produção

Outro destaque da produção é a participação de Jeff Ament, baixista e membro fundador do Pearl Jam. Natural de Montana e um dos grandes incentivadores da cultura do skate no estado, Ament colaborou diretamente com o projeto ao conceder entrevistas, conectar personagens importantes da história e criar músicas inéditas para a trilha sonora, além de incluir composições de sua carreira solo.

Natureza e cultura caminham juntas

As paisagens naturais de Montana também ocupam papel central na narrativa. O filme mostra como montanhas, planícies e áreas de preservação ajudam a moldar o estilo de vida dos moradores, estabelecendo uma relação direta entre natureza, esporte e identidade cultural.

Por acompanhar mais de uma década de transformações, Montana Grind registra não apenas a evolução dos skatistas retratados, mas também o impacto permanente que os skateparks tiveram nas comunidades onde foram construídos. A longa janela de produção permite observar mudanças sociais, familiares e culturais que dificilmente seriam percebidas em um registro de curto prazo.

Reconhecimento internacional

O projeto chega ao público após ser selecionado para o Big Sky Documentary Film Festival 2026, um dos principais festivais de documentários dos Estados Unidos e evento qualificador para o Oscar, consolidando o reconhecimento internacional da produção.

À frente do documentário está Dan Reis, cineasta brasileiro que dirige a produtora Time Riding Productions desde 2006. Conhecido por trabalhos voltados a histórias humanas e superação de desafios, ele também criou a série documental CALIFORFUN, dedicada à cultura do skate na Califórnia.

Segundo o diretor, acompanhar o desenvolvimento da cena do skate em Montana foi uma oportunidade única de registrar uma transformação social em andamento. Seu objetivo é inspirar outras comunidades a investirem em espaços públicos que promovam integração, bem-estar e oportunidades para pessoas de todas as idades.

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Assista ao trailer oficial em https://www.montanagrind.com/

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