Jack Oliveira transforma sua história no EP 'Cada Segundo'

Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

A cantora Jack Oliveira, figura familiar ao público televisivo e com uma trajetória marcada pelo brilho dos palcos, mergulha agora em um novo capítulo com o lançamento de seu EP autoral, Cada Segundo. Este trabalho não é apenas um conjunto de canções, mas um manifesto sonoro de redescoberta e fé, que se traduz em uma experiência profundamente pessoal e, ao mesmo tempo, universal.

A artista, que já havia conquistado projeção nacional, revela uma nova identidade artística, forjada nas vicissitudes da vida e na redescoberta de sua espiritualidade.

A jornada pessoal de redescoberta

A narrativa de Jack Oliveira com a música teve um ponto de virada em 2016, quando alcançou o rol de finalistas em um concorrido reality show. Dali, integrou a girlband Ravena, um período de grande visibilidade que, paradoxalmente, a levou a questionar sua essência artística e a mensagem que desejava vocalizar. Após o fim do grupo, a vida apresentou outros caminhos: casamento, maternidade e a chegada da pandemia. O que parecia uma interrupção na carreira tornou-se um convite à introspecção e à reconstrução interior.

Foi nesse período que a fé em Jesus se reacendeu, e a percepção de que cada etapa, inclusive as dores e os silêncios, era parte de um desígnio maior, transformou sua perspectiva.

Essa redescoberta espiritual não apenas ressignificou sua vida pessoal, mas também sua relação com a própria música. Em vez de um simples retorno, Jack Oliveira optou por um recomeço. Sua arte, agora, transcende o mero entretenimento e se torna um eco autêntico de sua jornada, uma extensão de quem ela se tornou.

O EP Cada Segundo reflete essa maturidade, convidando o ouvinte a uma imersão em temas como identidade, esperança, restauração e a presença divina constante, em arranjos que mesclam influências da black music, soul, jazz, R&B e da rica música brasileira contemporânea.

Musicalidade e Propósito em Sintonia

A proposta de Cada Segundo vai além das notas e letras. É um convite à reflexão sobre a alegria e a cura que a fé pode proporcionar, uma experiência que se desdobra em três faixas que combinam uma musicalidade refinada com uma mensagem profundamente humana. Para Jack Oliveira, a fé em Jesus não é apenas um tema a ser cantado, mas uma convicção a ser vivida, permeando cada aspecto de seu trabalho e convidando o público a reconhecer a capacidade divina de reescrever histórias, um segundo de cada vez.

Com uma carreira multifacetada que inclui atuações como jurada no Canta Comigo e Canta Comigo Teen da Record TV, empresária e palestrante, Jack Oliveira agora se dedica à sua maior missão: comunicar as Boas Novas de Jesus. Este projeto autoral é um testemunho de esperança que se materializou também graças ao apoio do Mouziklab – Laboratório de Gestão de Carreira, uma iniciativa da CEBRACEN que fortalece artistas independentes. Para ela, essa experiência foi crucial para transformar um sonho antigo em realidade.

O Impacto e os Próximos Passos

O EP Cada Segundo é apenas o ponto de partida dessa nova e autêntica fase na trajetória de Jack Oliveira. Em breve, os fãs poderão desfrutar do videoclipe da faixa-título Cada Segundo, que promete expandir a experiência proposta pelo projeto e aprofundar a narrativa musical.

Este trabalho não é somente um registro sonoro; é a celebração de uma vida restaurada e a reafirmação de que cada instante pode ser um novo começo, um testemunho vibrante da capacidade de transformação e da presença constante da fé.

Ouça o EP:

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