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Marcelo de Assis
Marcelo De Assis
Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

Jack Oliveira transforma sua história no EP 'Cada Segundo'

Reencontro com a fé e a identidade marcam o novo trabalho da artista

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Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr
30/07/2026 12:32

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Jack Oliveira abre nova fase da carreira com EP inédito - (crédito: Divulgação)
Jack Oliveira abre nova fase da carreira com EP inédito crédito: Divulgação

A cantora Jack Oliveira, figura familiar ao público televisivo e com uma trajetória marcada pelo brilho dos palcos, mergulha agora em um novo capítulo com o lançamento de seu EP autoral, Cada Segundo. Este trabalho não é apenas um conjunto de canções, mas um manifesto sonoro de redescoberta e fé, que se traduz em uma experiência profundamente pessoal e, ao mesmo tempo, universal.

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A artista, que já havia conquistado projeção nacional, revela uma nova identidade artística, forjada nas vicissitudes da vida e na redescoberta de sua espiritualidade.

A jornada pessoal de redescoberta

A narrativa de Jack Oliveira com a música teve um ponto de virada em 2016, quando alcançou o rol de finalistas em um concorrido reality show. Dali, integrou a girlband Ravena, um período de grande visibilidade que, paradoxalmente, a levou a questionar sua essência artística e a mensagem que desejava vocalizar. Após o fim do grupo, a vida apresentou outros caminhos: casamento, maternidade e a chegada da pandemia. O que parecia uma interrupção na carreira tornou-se um convite à introspecção e à reconstrução interior.

Foi nesse período que a fé em Jesus se reacendeu, e a percepção de que cada etapa, inclusive as dores e os silêncios, era parte de um desígnio maior, transformou sua perspectiva.

Essa redescoberta espiritual não apenas ressignificou sua vida pessoal, mas também sua relação com a própria música. Em vez de um simples retorno, Jack Oliveira optou por um recomeço. Sua arte, agora, transcende o mero entretenimento e se torna um eco autêntico de sua jornada, uma extensão de quem ela se tornou.

O EP Cada Segundo reflete essa maturidade, convidando o ouvinte a uma imersão em temas como identidade, esperança, restauração e a presença divina constante, em arranjos que mesclam influências da black music, soul, jazz, R&B e da rica música brasileira contemporânea.

Musicalidade e Propósito em Sintonia

A proposta de Cada Segundo vai além das notas e letras. É um convite à reflexão sobre a alegria e a cura que a fé pode proporcionar, uma experiência que se desdobra em três faixas que combinam uma musicalidade refinada com uma mensagem profundamente humana. Para Jack Oliveira, a fé em Jesus não é apenas um tema a ser cantado, mas uma convicção a ser vivida, permeando cada aspecto de seu trabalho e convidando o público a reconhecer a capacidade divina de reescrever histórias, um segundo de cada vez.

Com uma carreira multifacetada que inclui atuações como jurada no Canta Comigo e Canta Comigo Teen da Record TV, empresária e palestrante, Jack Oliveira agora se dedica à sua maior missão: comunicar as Boas Novas de Jesus. Este projeto autoral é um testemunho de esperança que se materializou também graças ao apoio do Mouziklab Laboratório de Gestão de Carreira, uma iniciativa da CEBRACEN que fortalece artistas independentes. Para ela, essa experiência foi crucial para transformar um sonho antigo em realidade.

O Impacto e os Próximos Passos

O EP Cada Segundo é apenas o ponto de partida dessa nova e autêntica fase na trajetória de Jack Oliveira. Em breve, os fãs poderão desfrutar do videoclipe da faixa-título Cada Segundo, que promete expandir a experiência proposta pelo projeto e aprofundar a narrativa musical.

Este trabalho não é somente um registro sonoro; é a celebração de uma vida restaurada e a reafirmação de que cada instante pode ser um novo começo, um testemunho vibrante da capacidade de transformação e da presença constante da fé.

Ouça o EP:

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