Altemar Dutra Jr. revive clássicos de Frank Sinatra em concerto

Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

O concerto será realizado no Teatro B32, no bairro do Itaim Bibi, em São Paulo, reunindo grandes clássicos da música internacional e brasileira em uma produção que celebra o romantismo, a elegância e a força dos grandes intérpretes.

Reconhecido por sua versatilidade e por uma carreira de três décadas, Altemar Dutra Jr. conduz o público por uma viagem musical inspirada na obra de Frank Sinatra, artista que revolucionou a história da canção popular e permanece como referência de sofisticação, interpretação e excelência vocal.

Repertório reúne clássicos eternizados por Frank Sinatra

O repertório foi cuidadosamente selecionado para destacar algumas das canções mais emblemáticas do cantor norte-americano, entre elas My Way, Let Me Try Again e New York, New York, apresentadas em novos arranjos para Big Band, preservando a grandiosidade das composições e oferecendo uma leitura contemporânea da obra do eterno ícone.

Ao lado da SP Pop's Big Band, Altemar Dutra Jr. imprime sua identidade artística em cada interpretação, transitando com naturalidade entre momentos de potência e delicadeza, explorando graves profundos e agudos precisos, sempre com apurada afinação e forte carga emocional. A união entre a interpretação do artista e a sonoridade vibrante da Big Band cria um espetáculo de grande impacto cênico e musical.

Clássicos internacionais e sucessos brasileiros completam o espetáculo

Além da homenagem a Frank Sinatra, o show também abre espaço para sucessos que acompanham a trajetória de Altemar Dutra Jr.. O público poderá ouvir interpretações de "Sway", popularizada por Michael Bublé, La Barca e Noche Ronda, eternizadas por Luis Miguel, além de clássicos brasileiros como A Voz do Morro, de Luiz Melodia, e Gostava Tanto de Você e Não Quero Dinheiro, de Tim Maia.

Altemar Dutra Jr. destaca a emoção de interpretar Sinatra

Para o cantor, interpretar Frank Sinatra representa muito mais do que revisitar um repertório consagrado.

"Cantar Frank Sinatra é mergulhar num universo de elegância, é reverenciar um dos maiores ícones da música mundial. Em cada nota, cada palavra, sinto-me em diálogo com um legado imortal. É um privilégio raro e precioso para qualquer cantor – mais que uma performance, é uma experiência que nos exige respeito e entrega."

Altemar também destaca a importância da parceria com a SP Pop's Big Band.

"Dividir o palco com essa Big Band tão repleta de talentos é uma grande experiência musical. Cada instrumentista acrescenta sua alma e faz o som vibrar, transportando o público e a mim mesmo a um tempo mágico da música. São músicos brilhantes, de uma energia inigualável. Que este show seja uma noite de emoções intensas, uma noite para recordarmos juntos."

Uma celebração ao legado da música romântica

Mais do que uma homenagem, Altemar Dutra Jr. canta Frank Sinatra e muitos outros reafirma a tradição dos grandes intérpretes da música romântica. O espetáculo estabelece um diálogo entre o legado de Frank Sinatra e a força da interpretação brasileira, valorizando a excelência vocal, os grandes arranjos e a permanência de um repertório que atravessa gerações.

Com produção refinada, orquestra de alto nível e interpretações carregadas de sensibilidade, o concerto promete uma experiência inesquecível para os admiradores da boa música, celebrando artistas que fizeram da emoção, da elegância e da qualidade musical um patrimônio universal.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Altemar Dutra Jr. canta Frank Sinatra e muitos outros com SP Pop’s Big Band

Teatro B32

Rua Lício Nogueira, 92 - Itaim Bibi, São Paulo (SP)

Capacidade: 490 pessoas

Domingo, 9 de agosto de 2026, às 18h

Duração: 60 minutos

Ingressos: A partir de R$ 70,00

Vendas online: Teatro B32

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.