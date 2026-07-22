Novo 'Festivalzinho em Alto-Mar' amplia projeto da PromoAção

Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

Sempre atenta às transformações do mercado de entretenimento e à busca por experiências cada vez mais completas, a PromoAção, maior empresa de navios temáticos do mundo e referência no segmento há mais de 20 anos, anuncia uma das novidades da temporada 2026/2027: o Festivalzinho em Alto-Mar.

Pela primeira vez em um cruzeiro, o Festivalzinho, evento criado pela influenciadora digital Julia Faria, em parceria com o empresário Ricardo Brautigam, criador do Rock The Mountain, reúne música, cultura e entretenimento para crianças e adultos em uma mesma experiência. Agora, o projeto ganha uma edição em alto-mar. O embarque acontece entre os dias 17 e 20 de janeiro de 2027, a bordo do MSC Divina, com saída do Porto de Santos (SP).

O Festivalzinho nasceu após Julia Faria se tornar mãe e identificar a necessidade de um evento onde toda a família pudesse aproveitar a programação junta, sem separar atrações para adultos e crianças. Pensado como um roteiro completo para as férias de verão, o projeto agora ganha uma nova dimensão ao ser levado para um cruzeiro temático.

Experiência une música, lazer e convivência

Mais do que transportar um festival para dentro de um navio, a proposta da PromoAção é criar uma experiência completa para pais, filhos e diferentes gerações. Durante os três dias de navegação, os hóspedes encontrarão uma programação que vai além dos shows, com atividades recreativas, experiências interativas e espaços planejados para proporcionar momentos compartilhados do início ao fim da viagem.

A programação foi desenvolvida para valorizar a convivência entre gerações. Enquanto a curadoria musical reúne grandes artistas da música brasileira e nomes consagrados do universo infantil, o navio oferecerá diversas atrações voltadas ao lazer em família, transformando cada momento a bordo em uma memória afetiva.

O Festivalzinho em Alto-Mar nasce para atender um comportamento cada vez mais presente entre os consumidores: a busca por experiências que privilegiem o tempo de qualidade, a conexão entre gerações e a construção de lembranças em família.

Projeto amplia o portfólio da PromoAção

"A PromoAção sempre teve como compromisso desenvolver projetos que vão além do entretenimento. O Festivalzinho em Alto-Mar traduz essa essência ao transformar uma demanda crescente das famílias por experiências compartilhadas em um produto inovador. Mais do que ampliar nosso portfólio, este projeto reforça nossa capacidade de criar tendências e oferecer experiências inéditas que conectam pessoas por meio da música, do lazer e da convivência", afirma Bruno Ribeiro, sócio vice-presidente da PromoAção.

Ao longo de mais de duas décadas de atuação, a PromoAção consolidou o Brasil como referência mundial em cruzeiros temáticos, desenvolvendo projetos que unem grandes artistas, entretenimento e experiências exclusivas.

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Com o Festivalzinho em Alto-Mar, a empresa amplia sua atuação ao apostar em um formato voltado para famílias, combinando música, lazer e convivência em uma experiência inédita em alto-mar.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.