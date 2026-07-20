Rio das Ostras recebe Festival Sesc Inverno com Léo Jaime e Paula Fernandes

Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

Quem busca um destino que reúna boa música, alta gastronomia e belas paisagens já pode incluir Rio das Ostras no roteiro. Entre os dias 30 de julho e 2 de agosto, a cidade da Região dos Lagos será palco de dois dos principais eventos da temporada: o 2º Festival Gastronômico de Rio das Ostras e o Festival Sesc de Inverno, que prometem movimentar moradores e turistas na Lagoa do Iriry, um dos cartões-postais mais conhecidos do município.

Enquanto chefs renomados apresentam pratos exclusivos inspirados em diferentes regiões do Brasil e do mundo, o palco principal receberá grandes nomes da música nacional. Léo Jaime sobe ao palco na sexta-feira, 1º de agosto, e Paula Fernandes encerra a programação musical no sábado, dia 2, com apresentações gratuitas sempre às 21h.

A expectativa do setor hoteleiro é de alta ocupação durante o período, impulsionada pelo fluxo de visitantes interessados em conhecer as praias, lagoas, costões rochosos, mirantes e o turismo rural da cidade, que vem se consolidando como um importante destino de lazer e gastronomia no Estado do Rio de Janeiro.

"O Festival é uma oportunidade de mostrar a força da gastronomia de Rio das Ostras. Queremos valorizar nossos empreendedores, incentivar o turismo e consolidar o evento como uma referência no Estado do Rio de Janeiro", destaca Allan Barros, presidente do Núcleo Gourmet de Rio das Ostras.

O produtor Paulo Moreira, proprietário da Like Produtora, reforça o objetivo de ampliar a visibilidade do município: "A missão é incluir o Festival no rol dos grandes eventos do Rio e trazer notoriedade para Rio das Ostras por meio da gastronomia também", afirma.

Sabores que prometem conquistar o público

Mais de 15 estabelecimentos participam da segunda edição do Festival Gastronômico, levando receitas criadas especialmente para o evento.

Entre os destaques está o Degusta, com a Chimichanga El Dorado, inspirada na lendária cidade de ouro da América Latina, além do Croquete Pulled Pork – A Pérola do Degusta.

O Café Melanina aposta no Sanduba de Pastrami, servido na ciabatta artesanal, acompanhado do tradicional Tiramisù, preparado com café especial.

A culinária portuguesa ganha releitura contemporânea na Tiborna da Vila, da Vila Portuguesa, enquanto a Nonna Cantina e Pizzaria apresenta o Penne Della Nonna, preparado com creme de Grana Padano, pancetta crocante e pangrattato tostado.

Os amantes de frutos do mar terão diversas opções. O restaurante Rico prepara uma paella especial com camarões, mexilhões e lulas, enquanto o Cheiro de Mar apresenta o Alma do Mar, arroz caldoso elaborado com polvo, peixe, camarões, lula e caldo artesanal. O Dom Flaus participa com o Talharim dos Mares, combinando massa artesanal, molho branco, queijos e camarões.

A culinária amazônica também marca presença por meio do Delícias de Casa, que apresenta o Égua do Risoto, preparado com risoto de jambu reduzido no tucupi e filé de filhote.

Quem prefere hambúrgueres poderá experimentar o Sabor do Iriry, do Paiol, enquanto a Fornella leva ao festival a pizza Encanto Nordestino, preparada com carne de sol, queijo coalho, cebola caramelizada e melaço de cana.

O Paradiso apresenta o prato Sertão no Quintal, inspirado na culinária nordestina, e o restaurante Bossa aposta no sofisticado Encontro em Bossa, combinando risoto de parmesão, ragu de costela e redução de vinho tinto.

Vinhos, drinks e sobremesas

Além da gastronomia, o público poderá conhecer a carta especial da Madame Merlot, com os vinhos Jazz e Blues, criados em homenagem ao tradicional festival musical da cidade.

O Trik Trik apresentará drinks autorais exclusivos, enquanto a San Lorenzo promete conquistar os visitantes com sua tradicional Cocada Cremosa, servida nas versões branca, maracujá e coco queimado, acompanhada de sorvete.

Programação vai além da gastronomia

O festival contará ainda com a Cozinha Show Senac, onde chefs convidados cozinham ao vivo; o Mercado de Sabores, reunindo produtores artesanais de Cantagalo; a participação do Rio das Ostras Convention & Visitors Bureau, promovendo os atrativos turísticos da cidade; além da Feira de Artesanato, espaço infantil e apresentações culturais ao longo de toda a programação.

Região dos Lagos também terá atrações

Quem pretende aproveitar a viagem poderá estender o roteiro por outros municípios da Região dos Lagos. Em Araruama, acontece o Araruama Wine & Jazz Festival, entre os dias 31 de julho e 2 de agosto, reunindo degustações de vinhos, gastronomia e apresentações de jazz e blues.

Em Casimiro de Abreu, a programação inclui a 30ª edição do Festival de Crustáceos, em Barra de São João, além de shows de Leoni, Negra Li, Thiago Martins, Yan e Tchakabum, todos gratuitos.

A cidade também recebe o 12º Salão Simplesmente Noivas, com fornecedores do segmento de casamentos, apresentações musicais, desfiles e performances especiais.

O 2º Festival Gastronômico de Rio das Ostras é realizado pelo Núcleo Gourmet de Rio das Ostras, com correalização da Prefeitura Municipal de Rio das Ostras e do Sindicomércio, produção da Like Produtora, patrocínio do iFood e apoio institucional da Câmara Municipal de Rio das Ostras e da Fundação Rio das Ostras de Cultura.

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2º Festival Gastronômico de Rio das Ostras

30 de julho a 2 de agosto

Lagoa do Iriry – Rio das Ostras (RJ)

Quinta e sexta: das 16h à meia-noite

Sábado e domingo: das 11h à meia-noite

Entrada gratuita

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