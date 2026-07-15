Entre a vulnerabilidade e o recomeço, Karla Hill lança o EP 'Luz Acesa'

Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

Vulnerabilidade, desejo, despedida e esperança costuram a narrativa de Luz Acesa, novo EP da cantora e compositora Karla Hill, já disponível em todas as plataformas digitais. O projeto reúne quatro canções autorais, incluindo a inédita faixa-título, e retrata as diferentes camadas dos relacionamentos, mostrando que, mesmo depois das dores, ainda é possível encontrar beleza e poesia na entrega.

Cada faixa representa um momento diferente da experiência afetiva, mas é no conjunto que elas revelam a força, colocando o público diante da incerteza, atravessando o desejo e a dor, e terminando por lembrar que, apesar dos riscos, manter a ‘luz acesa’ é também escolher continuar sensível, aberto e disposto a viver novas histórias.

A força da faixa-título

A canção que dá nome ao disco abre o trabalho funcionando como um convite à honestidade emocional. A letra aborda a dificuldade de permanecer inteiro depois das marcas deixadas pelos afetos, mas reafirma que, apesar do risco de se machucar, vale a pena manter a luz acesa e seguir acreditando nos encontros, na sensibilidade e na coragem de se arriscar.

Na sequência, Me Pede traz leveza para o projeto. Em uma atmosfera descontraída, ela apresenta a paixão em seu estado mais espontâneo, equilibrando sensualidade e bom humor para retratar o jogo da conquista e a intensidade do desejo quando duas pessoas decidem viver o momento. Já Meu Melhor é uma faixa conduzida por arranjos de violões que mergulha na experiência de um fim de relacionamento. A música revela a dor de oferecer o pior e o melhor de si e, ainda assim, lidar com a ausência. Entre a melancolia e a esperança, a faixa marca o momento em que o encanto dá lugar à reflexão.

E por último, Musa”ressignifica toda a trajetória apresentada nas canções anteriores. Depois da vulnerabilidade, da paixão e da perda, Karla canta sobre a inspiração, entrega e o encantamento que nasce quando alguém desperta em nós novas formas de sentir e criar. É o início de um novo ciclo: o momento em que a paixão transforma o cotidiano em poesia e tudo parece possível e mágico de novo.

A artista conta que as faixas carregam propostas plurais. Karla detalha a mistura de sensações que colocou no projeto:

"Cada música traz temáticas diferentes entre si, assim como a produção também. Acredito que vão sentir esperança, alegria, bom humor, vontade de dançar, cantar junto e também vai gerar reflexão. Não consigo escrever músicas que não gerem isso nas pessoas, acho que porque eu sou assim e acaba refletindo nas minhas composições"

Sonoridade e identidade artística

A sonoridade de Luz Acesa traz o indie pop, a MPB contemporânea e o pop acústico. Para Karla, a mistura de ritmos e texturas é como uma forma de experimentação:

"Nesse momento eu caminho por essas vertentes e as músicas são diferentes entre si. Em uma delas você ouve um indie pop dançante e na outra uma mpb contemporânea. Eu gosto dessa liberdade da criação e da produção. É óbvio que tenho meus gostos e referências que vão valer muito na hora de decidir o caminho, mas eu gosto de pensar que eu posso hoje fazer um indie pop e amanhã algo bem mais intimista e brasileiro"

O visual e os desafios da produção independente

A faixa-título ganha um visualizer co-criado por Karla e Nicolle Krüger, que assinam todos os conteúdos visuais do projeto de forma independente. O audiovisual chega no YouTube da artista nesta quarta-feira (15), seguindo a mesma estética minimalista dos lançamentos anteriores. Para construir os vídeos, Karla e Nicolle alinham as ideias previamente para traduzir a sonoridade e a letra para as telas, mas mantêm o processo aberto à intuição no dia da gravação para capturar insights espontâneos.

"Tudo no meu trabalho é independente, o que nos leva a explorar mais cada ideia, criando essa conexão com as músicas, através do figurino, cenário, da minha atuação (podendo explorar meu lado atriz) ou até mesmo da edição para que o público se sinta parte daquilo e se identifique"

A captação exigiu um desdobramento intenso nos bastidores, com a equipe reduzida assumindo múltiplas funções para dar conta do cronograma.

"Tanto o clipe e fotos de Meu Melhor e Luz Acesa foram feitos no mesmo dia. É um desafio muito grande pegar duas produções para um dia só. Múltiplas funções para nós duas durante o set. No decorrer do processo você precisa estar de olho em tudo. Foi um desafio mas gostamos muito dos resultados. Postei até um vídeo de como foi o processo de captação do clipe de MEU MELHOR e o resultado, pra galera ver que trabalhamos de forma minimalista, mas que no final temos um resultado que surpreende"

Sendo este o primeiro EP da carreira solo, a sensação de disponibilizar as faixas para o público carrega um peso especial, como ela finaliza:

"Não tem como explicar o que eu sinto. Mas é muito bom você conceber uma ideia e ela finalmente se concretizar. Foi muito empenho nas composições, horas de estúdio, muitas lives de divulgação e vídeos. Muitas horas de dedicação mas valeu muito a pena. É um passo importante na minha carreira"

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