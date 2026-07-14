L7NNON é agraciado com uma das 10 unidades exclusivas de raro relógio

Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

Poucos relógios reúnem tanta exclusividade em uma única peça. Produzido em apenas 10 unidades no mundo, o GM-6900 teve uma de suas raras versões destinadas ao Brasil.

A G-Shock, marca de relógios de resistência absoluta da japonesa Casio, escolheu o cantor L7NNON, que é seu embaixador oficial, para ser presenteado na ação que reforça a conexão histórica da marca com a cultura urbana, a música e o universo do streetwear.

O GM-6900CCC-3 aposta em um visual mais sofisticado, com caixa metálica, acabamento premium e linguagem de design alinhada ao caráter colecionável do modelo, marcada também pelo nome de L7NNON gravado no fundo da caixa. Outro destaque é a embalagem especial, desenvolvida com aparência de imitação de pedra e visual robusto. L7NNON celebrou a conquista:

"G-Shock sempre foi um relógio muito presente nos mundos que eu frequento. Receber um presente como esse, ainda mais com meu nome gravado, é muito especial"

Por se tratar de um modelo que não está à venda, e sim de uma peça destinada a figuras de influência cultural ao redor do mundo escolhidas à dedo, o conjunto ganha ainda mais apelo entre colecionadores e fãs da marca.

Fernando Fukuda, gerente de marketing da Casio Brasil, falou sobre o modelo exclusivo:

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"A ação reforça o posicionamento da G-SHOCK como uma marca que transita entre resistência, design e relevância cultural, especialmente quando se conecta a nomes que dialogam com a estética urbana contemporânea. No caso de L7, a escolha traduz essa ponte entre música, estilo e identidade"

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