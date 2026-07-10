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Marcelo de Assis
Marcelo De Assis
Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

Fernanda Ciolfi estreia projeto para inspirar mulheres

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Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr
10/07/2026 23:28

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Fernanda Ciolfi estreia projeto e aposta na comunicação para inspirar mulheres - (crédito: Divulgação)
Fernanda Ciolfi estreia projeto e aposta na comunicação para inspirar mulheres crédito: Divulgação

Depois de mais de duas décadas dedicadas à medicina veterinária, Fernanda Ciolfi decidiu escrever um novo capítulo da própria história. Conhecida pela atuação em importantes projetos ligados à saúde pública em Minas Gerais, ela agora assume um papel diferente: o de comunicadora. A profissional acaba de lançar o Momento Mulher com Fernanda Ciolfi, projeto que marca sua estreia oficial na produção de conteúdo voltado ao universo feminino.

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A novidade representa uma mudança de cenário para quem sempre esteve acostumada aos bastidores. Durante anos, Fernanda participou de discussões técnicas, integrou comissões e colaborou em projetos importantes voltados à saúde animal e ao bem-estar coletivo. Agora, troca os ambientes institucionais pelos estúdios, entrevistas e conversas que prometem aproximar especialistas, empreendedoras e mulheres com histórias inspiradoras.

A ideia nasceu da vontade de criar um espaço onde informação e experiência pudessem caminhar juntas. Mais do que apresentar entrevistas, o projeto busca abrir diálogos sobre comportamento, desenvolvimento pessoal, carreira, maternidade, autoestima e qualidade de vida.

“Quero conversar com mulheres reais, que venceram desafios, construíram histórias e possam inspirar outras pessoas. Acredito muito no poder que uma boa conversa tem de transformar vidas”, afirma Fernanda.

Apesar da estreia diante das câmeras, Fernanda não pretende abandonar sua essência. A médica veterinária continuará atuando como consultora em temas ligados à legislação, ética, saúde pública, bem-estar animal e políticas públicas.

O conceito de Saúde Única, que integra saúde humana, animal e ambiental, permanece como uma das bases do seu trabalho, agora apresentado ao público por meio de uma linguagem mais leve e acessível.

Nos próximos meses, o Momento Mulher com Fernanda Ciolfi receberá convidados de diferentes áreas para discutir temas que vão da carreira ao comportamento, sempre com foco em experiências capazes de informar, emocionar e gerar identificação com o público.

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Ao transformar anos de experiência em um projeto voltado à comunicação, Fernanda Ciolfi inicia uma etapa marcada pela conexão com as pessoas. Se antes sua missão era cuidar da saúde por trás das instituições, agora ela passa a compartilhar histórias, ideias e experiências diante das câmeras, mostrando que nunca é tarde para reinventar a própria trajetória.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.

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