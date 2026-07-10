Maneva encerra turnê de 20 anos com grande show em SP

Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

A banda Maneva encerrará sua bem sucedida turnê que celebra seus 20 anos de carreira com um grande show em São Paulo, neste sábado (11), no Espaço Unimed. Chamada Maneva 20 anos, Origem, a série de shows revisitou a trajetória da icônica banda de reggae, que proporcionou encontros emocionantes com os seus fãs Brasil afora.

O vocalista Tales De Polli, comentou sobre a turnê:

"A sensação de completar esse tempo de banda é de liberdade. Acredito que quando você celebra 20 anos é algo que remete a uma história, mas uma história com frescor. Não é nada que esteja acabando. Pelo contrário, está renascendo"

O Maneva levou esta grande turnê para todo o país, contemplando o espetáculo nas grandes capitais brasileiras como Rio de Janeiro, Porto Alegre, Salvador, Curitiba e Campinas, além de diversas outras cidades que foram anunciadas ao longo da turnê.

A proposta do especial é marcar o novo momento do grupo, de maturidade musical e artística, e revisitar faixas que moldaram a carreira da banda, como Saudades do Tempo, Pisando Descalço e Seja Para Mim.

“A galera pode se preparar que está tudo muito carregado de emoção. Mas aquela nostalgia sem ser nostálgico exatamente, sem ser envelhecido. É tudo novo. Cenografia nova, repertório novo, novas produções, estamos colocando a nossa alma nessa turnê”, compartilha Tales.

A atual turnê celebrou o atual momento da banda, que fechou contrato com a produtora de eventos Global Music — referência no setor de entretenimento —, que assina o projeto ao lado da GTS, braço de management da Universal Music. Juntos serão responsáveis por gerir a carreira do grupo.

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Maneva 20 Anos: Origem

São Paulo - Espaço Unimed

Rua Tagipuru, 795 - Barra Funda - São Paulo, SP

Ingressos: de R$ 70 a R$ 135

Vendas online: maneva.com.br

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