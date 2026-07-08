Assine
overlay
Início Marcelo de Assis
Marcelo de Assis
Marcelo De Assis
Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

Rafael Oliveira disponibiliza 'Como Explicar?' do DVD 'Ao Vivo' gravado em

Single já está disponível em todas as plataformas de streaming

Publicidade

Mais lidas

Marcelo de Assis
Marcelo de Assis
Colunista
Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr
08/07/2026 14:15

compartilhe

SIGA NO google news
×
Rafael Oliveira disponibiliza 'Como Explicar?' do DVD 'Ao Vivo' gravado em - (crédito: Divulgação)
Rafael Oliveira disponibiliza 'Como Explicar?' do DVD 'Ao Vivo' gravado em crédito: Divulgação

Já está disponível nas principais plataformas de streaming a música “omo Explicar?, novo single do cantor Rafael Oliveira e primeira faixa de divulgação do seu DVD Ao Vivo. O projeto audiovisual foi gravado em fevereiro deste ano no Teatro da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), em Cuiabá, com lotação esgotada e público vindo de diferentes regiões do Brasil.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A canção propõe uma reflexão profunda a partir de uma pergunta central que atravessa diferentes contextos: como compreender um amor que não exige nada em troca? A letra estabelece um paralelo entre a busca humana por poder e grandeza e a trajetória de uma figura que escolhe o caminho oposto — a humildade, o serviço e o sacrifício. “Como Explicar?” diz o refrão: “Como explicar? Tamanha humildade de um Deus / A mão que criou tudo os meus pés lavou”.

Embora nasça em um contexto de fé, a composição também dialoga com temas universais como poder, renúncia, amor e entrega, ampliando seu alcance para diferentes experiências humanas. A produção audiovisual é assinada pelo selo Flyup e distribuída pela Universal Music Christian Group.

Uma noite que virou marco

A gravação do DVD aconteceu no dia 14 de fevereiro no Teatro da UFMT, um dos principais espaços culturais de Cuiabá. A procura pelo evento superou expectativas: as inscrições foram encerradas rapidamente e o segundo lote de vagas esgotou em menos de dez minutos.

O palco reuniu Rafael Oliveira e convidados especiais em uma noite de celebração musical, com repertório que mesclou canções já conhecidas do artista — como a clássica “O Exilado”, da Harpa Cristã — e composições inéditas criadas especialmente para o projeto.

Do interior ao cenário internacional

Natural do Maranhão, Rafael Oliveira mudou-se ainda criança para Várzea Grande (MT), onde construiu sua trajetória musical. Com forte presença digital — mais de 390 mil seguidores no Instagram, 150 mil inscritos no YouTube e mais de 50 milhões de reproduções nas plataformas — o cantor se consolidou no cenário pentecostal brasileiro e também internacional, com participações em eventos e ministérios na Europa e nos Estados Unidos.

O DVD Ao Vivo representa um importante registro fonográfico e audiovisual da carreira de Rafael Oliveira, destacando a produção gospel de Mato Grosso no cenário musical nacional.

Ouça:

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.

Tópicos relacionados:

gospel

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay