Como a trajetória de Dennys o levou a conquistar um Grammy

Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

Dennys construiu sua trajetória musical a partir dos bastidores, iniciando sua carreira como assistente no Estúdio Dove, onde teve seus primeiros contatos profissionais com a rotina de gravação, produção, edição e finalização de grandes projetos musicais. Sua dedicação e versatilidade logo abriram portas para novas oportunidades, levando-o também aos palcos, onde atuou como baterista em turnês com André Aquino e Gabriel Guedes.

Com o amadurecimento técnico e artístico, Dennys passou a ocupar uma posição de maior responsabilidade dentro do próprio Estúdio Dove, tornando-se engenheiro de áudio principal. Paralelamente, assumiu também a função de engenheiro de áudio responsável pelos projetos do produtor Hananiel Eduardo, participando diretamente de produções de grande relevância no cenário da música cristã.

Ao longo de sua carreira, Dennys trabalhou como engenheiro de áudio e músico com alguns dos maiores nomes da música cristã, incluindo Aline Barros, Isaías Saad, Gabriela Rocha, Isadora Pompeo, Gabriel Guedes, Julia Vitória, além de projetos como Som do Reino, ao lado de nomes como André Aquino, Morada, Tom Molinari e Alessandro Villas Boas, entre muitos outros. Sua participação em projetos musicais já se aproxima da marca de 6 bilhões de streams, consolidando sua relevância técnica e criativa na indústria.

Além da atuação em estúdio e nos palcos, Dennys também teve a oportunidade de aprofundar sua visão sobre o business da música, atuando como A&R de grandes artistas como João Figueiredo, hoje conhecido como João Lucas, Lorena Chaves e Letícia Almeida. Essa experiência ampliou sua compreensão sobre desenvolvimento artístico, posicionamento de carreira, repertório, mercado e estratégia musical.

Um dos marcos mais importantes de sua trajetória aconteceu quando Dennys foi reconhecido como vencedor do Latin Grammy, atuando como engenheiro de áudio no projeto REINO, de Aline Barros. Após esse reconhecimento, também saiu em turnê com a artista, fortalecendo ainda mais sua presença entre os principais profissionais da música cristã contemporânea.

Com sua chegada aos Estados Unidos, Dennys expandiu sua atuação internacionalmente e passou a integrar importantes instituições da indústria musical. Tornou-se membro do Latin Grammy e do Grammy Awards, participando do processo de avaliação e votação de trabalhos de artistas relevantes no cenário global. Posteriormente, também passou a integrar o GMA Dove Awards, uma das principais premiações da música cristã.

Hoje, Dennys utiliza toda sua experiência técnica, artística e estratégica como Diretor Musical e de Desenvolvimento Artístico da banda Borin, formada pelos irmãos David, Daniel e André Borin. O projeto, iniciado do zero, já reúne mais de 200 mil seguidores nas redes sociais e aproximadamente 100 mil ouvintes mensais no Spotify, refletindo o trabalho de construção de identidade, direção musical, desenvolvimento de repertório e posicionamento artístico liderado por ele.

Mesmo com uma trajetória marcada por grandes projetos, premiações e reconhecimento internacional, a fé continua sendo uma parte central de sua caminhada.

Atualmente, Dennys também dirige e produz os times de louvor da Lagoinha Deerfield Church e da igreja americana Soundwave Church, unindo excelência musical, propósito e serviço à igreja local.

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De assistente de estúdio a engenheiro premiado, músico, A&R, diretor artístico e membro de algumas das principais academias musicais do mundo, Dennys construiu uma carreira sólida, guiada por excelência, visão e propósito.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.