Cantor e compositor Dougllas Fernanddo expande atuação no entretenimento

Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

Cada vez mais, profissionais do entretenimento têm diversificado suas áreas de atuação e investido em projetos próprios. Um dos nomes que acompanham esse movimento é o de Dougllas Fernanddo, conhecido pelo trabalho desenvolvido nos bastidores da música e da cultura.

Ao longo dos últimos anos, o profissional construiu uma trajetória ligada diretamente ao universo artístico, atuando na assessoria de cantores, influenciadores e personalidades do entretenimento. A experiência no relacionamento com a mídia fez com que Dougllas Fernanddo se tornasse uma referência para artistas em diferentes fases da carreira.

Além da atuação nos bastidores, Dougllas Fernanddo também mantém uma forte ligação com a música. Cantor e compositor, ele segue desenvolvendo projetos autorais e acompanhando de perto as transformações do mercado fonográfico brasileiro.

Antes de expandir sua atuação para novos formatos, o comunicador esteve à frente do Faixa Cultural, espaço dedicado à divulgação de notícias, entrevistas, lançamentos e acontecimentos ligados ao cenário musical e cultural.

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Agora, Dougllas Fernanddo apresenta ao público o Brazil em Evidência, novo portal que chega com uma proposta editorial ampla, reunindo conteúdos sobre entretenimento, cultura, televisão, celebridades e temas de interesse nacional.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.