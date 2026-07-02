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Marcelo de Assis
Marcelo De Assis
Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

Clau lança seu aguardado álbum 'acho que sou romântica'

Artista gaúcha apresenta repertório autoral, participações especiais e uma narrativa que aproxima a artista do público ao revelar sua faceta mais íntima

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Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr
02/07/2026 23:30

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Clau lança seu aguardado álbum 'acho que sou romântica' - (crédito: Vic Britto)
Clau lança seu aguardado álbum 'acho que sou romântica' crédito: Vic Britto

Depois de anos construindo uma carreira marcada por sucessos e pela constante reinvenção artística, Clau apresenta acho que sou romântica, seu primeiro álbum de estúdio, disponível nas plataformas digitais a partir desta quinta-feira (2). O projeto representa um divisor de águas em sua trajetória ao abandonar qualquer necessidade de idealização para privilegiar a sinceridade. O resultado é um disco que encontra força justamente na vulnerabilidade.

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Uma identidade sonora mais ampla

Ao longo das faixas, a cantora costura um repertório que ultrapassa os limites do pop e do R&B, gêneros que consolidaram seu nome na cena nacional. O álbum incorpora elementos de reggaeton, reggae, rap, funk e baladas românticas, revelando uma identidade musical mais ampla e madura. A diversidade sonora acompanha as diferentes emoções presentes nas letras e evidencia uma artista disposta a explorar novos territórios sem abrir mão da própria essência.

Um romantismo que vai além do amor

O título do trabalho sintetiza esse momento de descoberta. Para Clau, o "acho" representa as dúvidas que fazem parte da construção de qualquer identidade, enquanto o romantismo vai além dos relacionamentos afetivos e passa a simbolizar uma forma otimista de olhar para a vida. Essa perspectiva conduz composições que abordam autoestima, amor, liberdade emocional, insegurança e esperança com delicadeza e autenticidade.

Produção e colaboradores

A dimensão coletiva do álbum aparece na escolha dos parceiros criativos. As composições contam com participações de Elana Dara, DAY LIMNS, Jenni Mosello, Criolo e Daniel Ferrera. Na produção musical, Los Brasileros, DMAX, Matt D, Riff, Billy Billy, Ecologyk e Laudz colaboram para construir uma sonoridade contemporânea, rica em detalhes e conectada às transformações do pop brasileiro.

As participações especiais ampliam ainda mais esse universo artístico. Vulgo FK, DAY LIMNS, King Saints, Dudu MC e Rael emprestam suas diferentes linguagens ao projeto, fortalecendo o diálogo entre o pop e a música urbana. As colaborações surgem de forma orgânica e ajudam a enriquecer o percurso emocional proposto por Clau ao longo do álbum.

eu me entendo mal inaugura a nova fase

Escolhida para abrir oficialmente essa nova etapa, eu me entendo mal funciona como uma síntese da proposta do disco. A música aborda conflitos internos, inseguranças e o peso das cobranças pessoais, enquanto o videoclipe, gravado em um cinema vazio, estabelece um contraponto com popstar. Juntas, as produções revelam as duas faces da artista: a mulher que vive longe dos refletores e a intérprete que encontra no palco sua maior forma de expressão.

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