Parceria de mais de 10 anos entre Gabriel Elias e Deko ganha novo single

Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

Natural de Belo Horizonte, Gabriel Elias construiu uma das trajetórias mais consistentes do reggae brasileiro contemporâneo. Ao longo de mais de uma década, o cantor compartilhou estúdios, composições e palcos com DEKO, parceria que ajudou a dar origem a canções conhecidas pelo público e consolidou uma amizade artística que atravessou diferentes fases da carreira de ambos. Agora, essa história ganha um novo capítulo: pela primeira vez, os dois dividem oficialmente os vocais em uma música inédita.

Já disponível nas plataformas digitais, Pele Morena transforma essa conexão em um delicado xote romântico. A faixa fala sobre os primeiros momentos de um relacionamento, quando duas pessoas passam a ocupar os pensamentos uma da outra e qualquer motivo se torna suficiente para um novo encontro. Mais do que um feat, o lançamento registra uma parceria construída ao longo de mais de dez anos dentro da cena do reggae brasileiro.

Composta por DEKO e Isaias Nunes, a canção nasceu de forma espontânea e encontrou naturalmente no xote sua identidade musical. A leveza da interpretação dos artistas reforça o clima intimista da faixa e traduz em música uma cumplicidade construída muito antes da gravação em estúdio.

"Essa é uma canção bem especial. Ela nasceu para ser um xote e não tinha como ser diferente disso. Isso me traz uma sensação muito boa de poder deixar a música ser exatamente o que ela nasceu para ser, sem rótulos. E o Gabriel comigo nessa faixa é um belo presente. São mais de dez anos compondo juntos e eternizar essa conexão musical numa música que tem tudo a ver com ele foi muito especial", afirma DEKO.

A parceria entre os dois artistas já havia rendido importantes capítulos na música brasileira. Juntos, assinam composições como Diferente de Tudo, gravada por Gabriel Elias e Atitude 67, além de sucessos do Maneva, como Sem Jeito e Tô de Pé. Mesmo dividindo tantas criações ao longo da última década, nunca haviam lançado uma música interpretada pelos dois.

Reconhecido como um dos compositores mais relevantes de sua geração, DEKO acumula mais de 400 milhões de reproduções em músicas gravadas por artistas como Maneva, Di Ferrero, Gabriel Elias, Atitude 67 e Rael. O artista também foi indicado ao Latin Grammy como compositor de Lágrimas de Alegria, eternizada por Maneva e Natiruts, e vem consolidando sua trajetória como intérprete ao explorar sonoridades que transitam entre reggae, pop, MPB, xote e outros ritmos brasileiros.

Produzida pelo Lunar Estúdios, Pele Morena chega acompanhada de um videoclipe oficial dirigido por Lucas Ferreira, responsável também pelos trabalhos Perfume, Meu Lar e Seja Para Mim. Gravado no próprio estúdio, o audiovisual aposta em uma estética intimista para ampliar visualmente a delicadeza da canção e a sintonia entre os dois artistas.

Para Gabriel Elias, um dos principais representantes do reggae mineiro nas últimas duas décadas, Pele Morena representa mais do que um novo lançamento. A faixa eterniza uma parceria que nasceu muito antes das plataformas digitais e reforça como grandes encontros artísticos podem amadurecer por anos até encontrarem o momento certo para ganhar voz.

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