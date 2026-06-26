Bárbara Grando reflete sobre a felicidade na inédita 'SUPERSTAR'

Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

Vivemos cercados por metas. O próximo emprego, a próxima promoção, a próxima conquista, o próximo sonho. Em um tempo em que a sensação de sucesso parece estar sempre alguns passos à frente, a cantora Bárbara Grando faz o caminho contrário. Em SUPERSTAR, novo single lançado nesta sexta-feira (26), a artista transforma uma inquietação contemporânea em música: por que tantas pessoas condicionam a própria felicidade ao que ainda não aconteceu?

Segunda prévia de seu álbum de estreia, previsto para agosto, a faixa parte de uma provocação simples, mas profunda. Em vez de cantar sobre fama ou reconhecimento externo, Bárbara propõe uma mudança de perspectiva: reconhecer o próprio valor enquanto a caminhada acontece. O sucesso, para ela, deixa de ser apenas uma linha de chegada e passa a ser também uma forma de viver o presente.

Essa ideia aparece sintetizada no verso "Eu quero tudo, nada me falta", que conduz a narrativa da canção. O contraste entre ambição e gratidão sustenta uma mensagem pouco comum dentro do pop contemporâneo: é possível desejar crescer sem transformar o presente em um período permanente de espera.

"‘SUPERSTAR’ pra mim é um ato rebelde de satisfação e presença no sucesso que acontece agora. É o meu olhar confiante no futuro, mas que também é muito apaixonado pelo presente. Por que não viver o ápice do agora? Por que devo deixar sempre pra amanhã ou depois, só quando tiver um pouco mais do que tenho agora? Não mais... Eu escolho viver minha energia brilhante hoje, tendo meu eu do futuro como combustível e inspiração, e não como única possibilidade de felicidade e satisfação”, afirma a cantora.

A sonoridade acompanha esse discurso. Produzida pelo coletivo ZUCHINI, conhecido por trabalhos com Veigh, Matuê e Cynthia Luz, SUPERSTAR combina sintetizadores, batidas pulsantes e uma estética pop contemporânea que reforça a personalidade artística da cantora. A composição, assinada por Bárbara ao lado de Leto, Guiggow e Gale, amplia a identidade construída desde seus trabalhos anteriores e apresenta uma artista cada vez mais segura da mensagem que deseja transmitir.

O lançamento chega acompanhado de um videoclipe dirigido por Mariana Falcão, que já desenvolveu projetos para Baco Exu do Blues, além de editoriais para ELLE, Vogue e campanhas da Gucci. Gravado em um complexo de estúdios, o audiovisual percorre camarins, bastidores e cenários que representam visualmente o universo criado pela canção, reforçando a ideia de presença, liberdade e protagonismo.

Natural de Marechal Cândido Rondon (PR) e criada em Mercedes, Bárbara Grando iniciou sua trajetória artística ainda na infância. Hoje, aos 29 anos, prepara o lançamento de seu primeiro álbum, previsto para agosto, consolidando um trabalho que aproxima pop contemporâneo, espiritualidade e experiências pessoais em busca de uma conexão genuína com o público.

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