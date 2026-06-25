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Marcelo de Assis
Marcelo De Assis
Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

Cantor e compositor Dougllas Fernanddo expande atuação no entretenimento

Artista investe em novos projetos de mídia e comunicação digital

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Colunista
Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr
25/06/2026 22:56

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Cantor e compositor Dougllas Fernanddo expande atuação no entretenimento - (crédito: Divulgação)
Cantor e compositor Dougllas Fernanddo expande atuação no entretenimento crédito: Divulgação

Cada vez mais, profissionais do entretenimento têm diversificado suas áreas de atuação e investido em projetos próprios. Um dos nomes que acompanham esse movimento é o de Dougllas Fernanddo, conhecido pelo trabalho desenvolvido nos bastidores da música e da cultura.

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Ao longo dos últimos anos, o profissional construiu uma trajetória ligada diretamente ao universo artístico, atuando na assessoria de cantores, influenciadores e personalidades do entretenimento. A experiência no relacionamento com a mídia fez com que Dougllas se tornasse uma referência para artistas em diferentes fases da carreira.

Além da atuação nos bastidores, Dougllas também mantém uma forte ligação com a música. Cantor e compositor, ele segue desenvolvendo projetos autorais e acompanhando de perto as transformações do mercado fonográfico brasileiro.

Antes de expandir sua atuação para novos formatos, o comunicador esteve à frente do Faixa Cultural, espaço dedicado à divulgação de notícias, entrevistas, lançamentos e acontecimentos ligados ao cenário musical e cultural.

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Agora, Dougllas apresenta ao público o Brazil em Evidência, novo portal que chega com uma proposta editorial ampla, reunindo conteúdos sobre entretenimento, cultura, televisão, celebridades e temas de interesse nacional.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.

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