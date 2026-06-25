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Marcelo de Assis
Marcelo De Assis
Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

Como um artista independente alcançou o 1º lugar das rádios?

No topo das rádios brasileiras com 'Algo Me Diz', BALARA constrói um case raro na indústria da música: um projeto independente sustentado por visão de negócio

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Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr
25/06/2026 16:30

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Como um artista independente alcançou o 1º lugar das rádios? - (crédito: Yuri Milicevic)
Como um artista independente alcançou o 1º lugar das rádios? crédito: Yuri Milicevic

Quando se fala em carreira musical independente, ainda persiste a ideia de improviso, limitação de recursos e dependência da sorte. A trajetória de BALARA desafia essa percepção ao demonstrar que planejamento estratégico, disciplina de gestão e construção consistente de ativos podem transformar um projeto artístico em uma operação competitiva. Mais do que cantor e compositor, ele se consolidou como gestor da própria carreira em um mercado historicamente dominado pelas grandes gravadoras.

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O caso chama atenção porque extrapola a editoria de entretenimento. Com mais de R$ 2 milhões em receitas fonográficas e autorais acumuladas ao longo da trajetória, BALARA construiu um modelo de negócio baseado em catálogo atemporal, controle de direitos, independência operacional, capacidade de reinvestimento, leitura de dados e conexão emocional com a audiência. Trata-se de um modelo híbrido que une sensibilidade artística e racionalidade empresarial.

Atualmente, o catálogo do artista reúne 58 fonogramas lançados, que somam mais de 145 milhões de streams entre álbuns, singles, versões, colaborações e videoclipes em diversas plataformas. Somente nos últimos dois anos, período marcado pelo reposicionamento artístico e pela consolidação da carreira solo, foram lançados 22 novos fonogramas.

A audiência conquistada ultrapassa fronteiras. Segundo dados do Spotify for Artists, as músicas de BALARA já foram reproduzidas em mais de 160 países, evidenciando o potencial global de uma operação construída de forma independente.

O crescimento digital também reforça a consistência do projeto. Entre 2020 e 2025, o consumo do catálogo registrou aumento de aproximadamente 323% em streams. No mesmo período, houve crescimento de cerca de 185 mil seguidores nas redes sociais e plataformas digitais, representando expansão de 442%, segundo dados da Chartmetric.

Os resultados alcançaram ainda ambientes tradicionalmente dominados por grandes estruturas. "Algo Me Diz", gravada em parceria com Jorge Vercillo, alcançou o 1º lugar entre as rádios de MPB monitoradas pela Crowley no Brasil (onde permanece há três semanas) e registrou execuções em 725 cidades brasileiras, de acordo com dados da Connectmix.

O desempenho de "Algo Me Diz" nas rádios brasileiras se tornou um exemplo concreto de como estratégia e execução podem potencializar uma obra artística. Antes mesmo de campanhas estruturadas, versões anteriores da canção já apresentavam execuções espontâneas em emissoras pelo país, indicando sinais de aderência junto ao público.

A partir desses indícios, foi desenhado um plano de lançamento orientado por indicadores de desempenho. Número de execuções, crescimento regional, adesão de novas emissoras, permanência em programação, impacto no streaming e reflexos na demanda por shows passaram a compor um painel contínuo de monitoramento.

"Existe investimento, claro. Mas reduzir tudo a dinheiro é uma leitura superficial do mercado", explica o artista e gestor.

A construção dessa trajetória começou em 2003, quando a crise provocada pela pirataria e o colapso do mercado de CDs levaram o artista a entender que dificilmente uma gravadora estruturaria sua carreira. A independência deixou de ser discurso e passou a ser necessidade prática.

Ao longo dos anos, a experiência foi transformada em método. Hoje, a operação trabalha com metas anuais divididas em ciclos internos de execução e conta com processos documentados que abrangem cronogramas, distribuição, ISRC, cadastro de obras, contratos, materiais de divulgação, pitching, campanhas, rádio, imprensa, audiovisual e acompanhamento de métricas.

"Documentar processos foi essencial para reduzir erros, ganhar velocidade e permitir que a equipe crescesse sem perder controle", explica o artista.

A estrutura atual envolve mais de 30 profissionais, fornecedores e parceiros entre colaboradores fixos, equipes sazonais e especialistas contratados conforme a demanda. Permanecem sob liderança direta de BALARA áreas como direção artística, A&R, composição, produção musical, planejamento estratégico, gestão financeira, estratégia de marketing e administração da gravadora e editora.

Já atividades como assessoria jurídica, contábil e tributária, imprensa, fotografia, vídeo, design, tráfego pago, produção executiva e serviços técnicos são terceirizadas. A lógica é concentrar internamente as decisões estratégicas e externalizar competências especializadas.

"A grande gravadora trabalha com escala. Eu aprendi a trabalhar com precisão. Em uma operação independente, decisões que poderiam levar meses podem ser tomadas em poucos dias", resume.

Essa agilidade permitiu testar formatos, ajustar campanhas, redirecionar investimentos e adaptar estratégias em tempo real. Ao mesmo tempo, erros importantes moldaram a gestão atual. "Hoje eu não criaria demanda antes de ter certeza de que existe estrutura suficiente para atendê-la. Crescimento sem sustentabilidade cobra um preço alto", afirma.

Quando a autogestão deixa de ser alternativa e vira estratégia

Nos últimos cinco anos, o investimento direto realizado na carreira foi de aproximadamente R$ 500 mil. Em média, entre 15% e 20% do faturamento anual é reinvestido em marketing, produção, divulgação, estrutura, conteúdo, equipe e desenvolvimento de novos projetos.

O maior aporte individual ocorreu no projeto "Acusticamente", lançado em 2026. Com investimento superior a R$ 150 mil, a iniciativa envolveu a produção de 50 fonogramas e videoclipes, além de estrutura audiovisual, gravações e ações de divulgação.

Já a campanha de "Algo Me Diz" recebeu investimento aproximado de R$ 50 mil, contemplando produção, gravações, filmagem, assessoria, marketing e promoção. Antes mesmo das campanhas estruturadas, a faixa já apresentava sinais de aderência em streaming e execuções espontâneas em rádios, o que orientou decisões posteriores.

A estratégia adotada trata o catálogo como ativo de longo prazo. Atualmente, cerca de 35% da receita do projeto ainda é gerada por músicas lançadas há mais de dois anos. Os outros 65% vêm dos lançamentos mais recentes. "Uma música não é apenas um produto de ciclo curto. Ela pode continuar gerando valor durante décadas", afirma BALARA.

Os fluxos de receita incluem streaming, direitos autorais, direitos conexos, shows, fonogramas, editora, gravadora, licenciamento e projetos especiais. Essa diversificação reduz a dependência de uma única fonte de renda e amplia a resiliência do negócio.

"Quando comecei, eu não tinha recursos financeiros relevantes. Mas acreditava que meu capital humano, artístico e intelectual tinha valor. Apostei em mim mesmo e na construção de algo sustentável", relembra.

Nos próximos cinco anos, a meta é posicionar BALARA entre os principais nomes da MPB e do pop rock nacional, ampliando presença em rádio, streaming, festivais, televisão e parcerias estratégicas. O objetivo não é apenas crescer, mas escalar uma operação que já provou sua capacidade de gerar audiência, receita e relevância cultural.

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Ao apresentar números, processos e resultados, o projeto deixa de ocupar apenas o espaço da narrativa inspiracional. O caso BALARA evidencia que, na economia criativa, carreiras sustentáveis podem ser construídas com visão de longo prazo, gestão baseada em dados e capacidade de execução. Mais do que um artista independente, trata-se de um exemplo de empreendedorismo aplicado à música.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.

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