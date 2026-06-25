Vivy e Nathan trazem pregações em forma de música em 'Isso Dá Música'

Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

O que começou como uma ideia criativa nas redes sociais se transformou em um dos formatos mais originais da produção de conteúdo católico brasileiro. Conhecidos por transformar trechos de pregações, reflexões e frases marcantes de padres em músicas, Vivy e Nathan apresentam agora "Isso Dá Música", especial audiovisual que leva para as plataformas digitais o projeto que conquistou milhões de pessoas ao unir evangelização e linguagem contemporânea.

A proposta nasceu de forma espontânea: identificar mensagens que circulavam entre os fiéis e transformá-las em canções capazes de perpetuar esses ensinamentos para além dos vídeos curtos. O resultado rapidamente encontrou identificação junto ao público e consolidou Vivy e Nathan como um dos fenômenos recentes da produção de conteúdo católico digital, acumulando mais de 15 milhões de visualizações nas redes sociais.

Agora, o formato ganha uma nova dimensão. Lançado recentemente, "Isso Dá Música" marca uma nova fase na trajetória da dupla. Reunindo sete faixas, o projeto aposta em uma produção mais elaborada sem abrir mão da espontaneidade e da linguagem que aproximaram os artistas de milhões de pessoas.

Entre os destaques do repertório está "Ainda Tá de Pé", faixa inspirada em mensagens de perseverança e esperança diante das dificuldades. Já "Por Hoje Não" revisita expressões que se tornaram símbolos da evangelização voltada aos jovens e faz referência ao movimento PHN, um dos mais conhecidos dentro da Igreja Católica.

Outra faixa que ganha protagonismo é a nova versão de "Eu Não Sou Todo Mundo", música que já se tornou conhecida em grandes encontros católicos, como o PHN e o Festival Halleluya. A canção recebe um novo arranjo e conta com a participação especial do DJ Roony Moura, reforçando a proposta da dupla de transformar palavras em experiências musicais.

Musicalmente, "Isso Dá Música" revela influências que transitam entre a música católica e o sertanejo contemporâneo. Referências como Eliana Ribeiro, Thiago Brado e Tony Allysson convivem com nomes como Zé Neto & Cristiano, Henrique & Juliano, Marcos & Belutti e Thaeme & Thiago, combinação que ajuda a explicar a identidade construída pelos artistas.

Impulsionados por uma audiência que já ultrapassa os 15 milhões de visualizações, Vivy e Nathan também acumulam trabalhos como "É Lindo Ser Católico", "Eu Não Sou Todo Mundo", "Mimimi" e "Vai Lá, Faz e Confessa", produções que consolidaram sua presença no ambiente digital por meio de uma comunicação leve e conectada ao cotidiano do público.

Parte dessa identidade está ligada ao conceito que os próprios artistas definem como "tradismático", uma síntese entre o respeito à tradição da Igreja e a expressividade da espiritualidade carismática. Essa característica permite que a dupla transite com naturalidade entre o ambiente digital, os eventos religiosos e as comunidades paroquiais.

Gravado nos estúdios da Fino Tom Produções, o especial conta com direção de vídeo de JC Nunes, profissional responsável por trabalhos com nomes como Rosa de Saron, Eliana Ribeiro, Thiago Brado e Tony Allysson. A produção musical, mixagem e masterização ficaram sob responsabilidade de Rogério de Prince, da Lancee Digital.

"O intuito do 'Isso Dá Música' sempre foi eternizar os ensinamentos dados em pregações católicas. Que Deus abençoe este projeto e que seja apenas o primeiro dentre muitos outros que virão", afirmam Vivy e Nathan.

Mais do que um novo lançamento, "Isso Dá Música" representa a consolidação de uma proposta que encontrou na música uma forma de ampliar o alcance das mensagens de fé para uma geração acostumada a consumir conteúdo em múltiplas plataformas. Ao transformar palavras em melodia, a dupla constrói uma ponte entre tradição, cultura digital e experiência espiritual.

E os próximos capítulos dessa história já começaram a ser escritos. Enquanto celebram o lançamento do projeto, Vivy e Nathan trabalham na gravação de um DVD em sua cidade e desenvolvem uma iniciativa inédita voltada ao público católico, ainda mantida em sigilo. Um sinal de que aquilo que nasceu nas redes sociais está apenas começando a encontrar novas formas de transformar fé em música e cultura.

Confira:



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