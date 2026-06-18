CHAMELEO lança "Volto Logo" e inaugura fase mais íntima da carreira

Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

Em uma trajetória marcada por transformação, intensidade e liberdade criativa, CHAMELEO inicia agora um dos capítulos mais pessoais de sua carreira. O artista acaba de lançar Volto Logo, single que antecipa seu próximo EP, previsto para julho, e que apresenta uma abordagem mais vulnerável sobre os afetos e as relações humanas.

A nova faixa nasce de uma reflexão sobre as conexões que permanecem vivas mesmo quando a vida segue outros caminhos. Em vez de falar sobre términos definitivos, a composição explora sentimentos que resistem ao tempo, à distância e às tentativas de seguir em frente.

Com uma narrativa delicada e aberta a múltiplas interpretações, a música retrata experiências comuns a diferentes gerações: a saudade, o reencontro, a memória afetiva e a dificuldade de encerrar algumas histórias.

"O que mais me interessa nessa música é que ela fala de algo muito humano. Todo mundo já teve alguém que nunca foi embora de verdade, mesmo quando estava longe. 'Volto Logo' nasce desse lugar de afeto, de saudade e dessa vontade quase involuntária de retornar para onde a gente se sente completo", afirma CHAMELEO.

Entre conforto e inquietação

Ao longo da canção, o artista conduz o ouvinte por um território emocional que oscila entre conforto e inquietação. O reencontro surge como possibilidade constante, enquanto a memória assume um papel central na construção dos sentimentos.

Segundo CHAMELEO, a música também propõe uma reflexão sobre os limites entre amor e apego, tema cada vez mais presente nas discussões contemporâneas sobre relacionamentos.

"Existe uma linha muito tênue entre o conforto e o apego. A música brinca com essa sensação de sempre encontrar o mesmo colo quando tudo parece desabar. É um sentimento bonito, mas que também levanta perguntas sobre o que a gente escolhe carregar ao longo da vida", comenta.

Porta de entrada para o novo EP

Mais do que um lançamento isolado, Volto Logo funciona como uma porta de entrada para o universo emocional do próximo trabalho do cantor. O EP previsto para julho promete reunir histórias pessoais, reflexões sobre os relacionamentos contemporâneos e diferentes nuances da experiência afetiva, revelando uma faceta ainda mais próxima e confessional do artista.

Trajetória marcada por identidade e transformação

Formado em Produção Sonora pela Universidade da Califórnia (UCLA), CHAMELEO consolidou seu nome como uma das vozes mais criativas do pop brasileiro contemporâneo. Desde a estreia com ECDISE, em 2021, vem construindo uma obra marcada pela combinação entre música, performance e narrativas sobre identidade, transformação, sexualidade, ansiedade e relações humanas.

O artista também acumula números expressivos nas plataformas digitais, impulsionado por sucessos como frequente(mente) e TOKYO, parceria com Pabllo Vittar que ultrapassou a marca de 20 milhões de reproduções.

Em Volto Logo, entretanto, o foco está menos nas transformações externas e mais nos sentimentos que permanecem. Ao explorar a permanência dos vínculos afetivos e as contradições emocionais presentes em qualquer relacionamento, CHAMELEO reforça sua capacidade de transformar experiências particulares em narrativas universais, aproximando ainda mais sua arte do cotidiano de quem o acompanha.

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