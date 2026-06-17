Léo Santana anuncia 'Navio do Gigante' com atrações especiais em 2027

Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

O verão de 2027 já tem encontro marcado em alto-mar. Entre os dias 14 e 17 de janeiro, acontece o Navio do Gigante, férias com GG, projeto liderado por Léo Santana que promete reunir milhares de fãs em uma experiência inédita de música, entretenimento e lazer a bordo do MSC Divina, um dos navios mais sofisticados da frota da MSC Cruzeiros.

O evento acaba de anunciar um lineup de peso, reunindo alguns dos maiores nomes da música brasileira. Entre as atrações confirmadas estão Ivete Sangalo, ícone da música nacional, Péricles, um dos maiores representantes do samba e pagode do país, Natanzinho Lima, fenômeno do brega no Brasil, Henry Freitas, representando o forró atual, além de Panda, completando a programação musical.

Três shows exclusivos de Léo Santana

Fotos: Divulgação

Anfitrião da viagem, Léo Santana preparou uma experiência exclusiva para os passageiros e realizará três shows especiais ao longo do cruzeiro. Os espetáculos prometem reunir os maiores sucessos de sua carreira, além da energia e da conexão com o público que transformaram o cantor em um dos principais nomes da música brasileira.

Em sua primeira temporada navegando pelo Brasil, o MSC Divina será o cenário de uma jornada marcada por conforto, sofisticação e entretenimento. Além dos shows, os passageiros terão acesso a uma programação diversificada, com festas temáticas, apresentações de stand-up comedy, experiências interativas e atrações especialmente desenvolvidas para tornar cada momento da viagem inesquecível.

A realização é da PromoAção, reconhecida como a maior empresa de cruzeiros temáticos do mundo. Com ampla experiência na criação de projetos que unem turismo e entretenimento, a empresa é responsável por transformar grandes artistas em experiências exclusivas capazes de conectar milhares de fãs em alto-mar.

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Ao lado de Léo Santana, a PromoAção amplia seu portfólio de eventos de sucesso e reforça sua posição de liderança no segmento. Com uma combinação de grandes atrações, estrutura de excelência e experiências exclusivas, Navio do Gigante, férias com GG já desponta como um dos eventos mais aguardados do verão brasileiro de 2027.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.